陸白酒業財報 迎開門紅

作為大陸A股市場上的吸睛板塊，白酒行業上市公司的業績一直引人注目。近日白酒行業上市公司披露的財報顯示，白酒行業上市公司一季度迎來業績開門紅，營業收入和淨利潤「聯袂」上漲。

中新社報導，中信證券統計，2022年一季度，A股18家上市白酒公司營業收入約為1137億元（人民幣，下同），同比增長19%；實現淨利潤約為449億元，同增26%。

其中，行業龍頭貴州茅台披露的財報顯示，一季度公司實現營收322.96億元，同比增長18.43%；歸屬上市公司股東的淨利潤172.45億元，同比增長23.58%。

五糧液業績亦表現不俗。統計顯示，一季度，五糧液實現營業收入約為275.48億元，同比增長13.25%；歸屬上市公司股東的淨利潤108.23億元，同比增長16.08%。

中信證券分析師姜婭表示，在3月份新冠肺炎疫情加大、整體消費環境壓力增加的背景下，一季度白酒行業上市公司表現略超預期。其中，高端酒繼續保持穩健態勢，茅台加速增長，五糧液持續控量挺價。

展望未來，姜婭認為，白酒行業尤其是龍頭酒企將保持相對穩健的快速增長。但短期而言，因疫情管控造成的消費場景缺失，對白酒銷量不可避免會產生一定的影響。

她預計2022年二季度以及下半年，白酒消費需求受到經濟環境和局部疫情影響或有所承壓，但全年業績在開門紅的亮麗表現下具備一定支撐。