陸外匯儲備 4月降2.14%

大陸國家外匯管理局7日發布數據顯示，截至2022年4月末，大陸外匯儲備規模為3兆1197億美元，較3月末下降683億美元，降幅為2.14%。

香港中通社報導，大陸外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，4月份，大陸跨境資金總體延續淨流入態勢，境內外匯市場供求保持基本平衡。

據王春英介紹，在國際金融市場，受主要國家貨幣政策預期、地緣政治局勢、新冠肺炎疫情等因素影響，美元指數大幅上漲，全球金融資產價格顯著下跌。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模下降。

據悉，就匯率而言，受美聯準會加息、俄烏衝突持續等因素影響，4月美元指數漲幅明顯，美元匯率指數上漲了4.7%至103，為近期高點。非美元貨幣對美元整體呈現較大幅度貶值，日元下跌了6.2%，歐元下跌了4.7%，英鎊下跌了4.3%。

王春英表示，儘管當前外部環境複雜性不確定性加劇，世界經濟復甦放緩，國際金融市場波動性較大，但大陸統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。