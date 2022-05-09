陸促新型城鎮化 振興縣城經濟

大陸官方日前印發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》（意見）明確，到2025年，以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展，縣城弱項進一步補齊補強。

中新社報導，數據顯示，2021年底，大陸城鎮常住人口為9.1億人。其中，縣城及縣級市城區人口占全大陸城鎮常住人口的近30%，縣及縣級市數量占縣級行政區劃數量的約65%。縣城建設無疑是推進城鎮化建設的重要部分。

大陸國家發改委國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任賈若祥表示，縣城聯城結鄉是大陸城鎮體系的重要組成部分，是城鄉融合發展的關鍵支撐，對促進新型城鎮化建設、構建新型工農城鄉關係具有重要意義。

「《意見》的發布，既能扎實推進新型城鎮化戰略，又能發揮以城帶鄉、以工促農的作用，助推鄉村振興戰略的深入實施，是新時代促進城鄉現代化建設的具體舉措。」賈若祥說。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，大城市憑藉有利條件吸引大量人口、人才，快速發展的同時也造成人口擁擠，生活品質和環境質量明顯下降。而在競爭中處於劣勢的縣城，難以吸引人才且面臨人口流失的困境，因而經濟增長乏力，發展後勁不足。

此次發布的《意見》提出，加快發展大城市周邊縣城。支持位於城市群和都市圈範圍內的縣城融入鄰近大城市建設發展，主動承接人口、產業、功能特別是一般性製造業、區域性物流基地、專業市場、過度集中的公共服務資源疏解轉移，強化快速交通連接，發展成為與鄰近大城市通勤便捷、功能互補、產業配套的衛星縣城。

李宇嘉說，要控制大城市的盲目擴張，推進縣城建設，吸引鄉鎮人口到縣城就業、居住，從而促進城鄉一體化，這對於降低城鎮化成本和釋放新一輪的消費潛力都有著重要意義。

如何加快縣城發展？在賈若祥看來，一是要加快完善縣城的基礎設施建設，既包括傳統基礎設施也包括新型基礎設施；既包括硬基礎設施，也包括軟基礎設施。通過完善基礎設施，提升縣城的承載能力，促進人進城、產業進園區，不斷提高縣城聚人聚產的能力。

二是要夯實縣城產業發展根基。促進縣城特色優勢產業做大做強做優，延伸產業鏈條，促進產業鏈、供應鏈、創新鏈、價值鏈深度融合，促進高質量發展，這是縣域經濟做大做強的根基。

三是要因地制宜。要結合區域協調發展戰略，因地制宜發展縣域經濟，統籌量的合理擴張和質的不斷提升，更注重提升縣域發展內生動力和城鄉融合發展。