北方糧倉建肉庫 吉林養殖大增

素以產糧聞名的吉林省，正悄然成為中國大陸北方的新肉庫。這種變化，緣於當地近年實施的「秸秆變肉」工程開始發揮作用。

中新社報導，吉林省畜牧局副局長張成太7日在長春表示，今年一季度，吉林省養殖業實現開門紅，產值達到339.3億元人民幣。全省豬牛羊養殖量大增，其中，肉牛飼養量達到417.1萬頭，同比增長9.4%。

統計數據顯示，吉林省一季度調出活牛4.62萬頭，同比持平；調出牛肉產品0.44萬噸，同比增長25.7%。

張成太介紹，吉林省正擴大京津冀主銷區市場，深化吉浙、吉粵、吉滬等產銷合作，加強冷鏈設施建設，並加快畜產品由「調畜」向「調肉」轉變。

吉林省希望將更多附加值留在當地，因而對達到一定規模的肉牛生產企業，當地會通過設立風險補償金等多種方法解決企業融資難的問題。吉林省最知名的肉牛加工企業皓月集團，牛肉出口量連續多年占大陸50%的份額。

據介紹，目前，吉林省的肉牛總量規模、質量標準、種源建設等均處於大陸領先水平，不過就肉牛產業規模來看，其相較河南、內蒙古等地區仍有不小的差距。

作為大陸農業大省，吉林省每年產生的4000多萬噸秸秆，成為其發展肉牛產業的重要底牌之一。本地秸秆飼料化利用助力吉林省降低了肉牛養殖成本，使其在市場上更具競爭力。

近年來，受非洲豬瘟等影響，大陸豬肉價格時有暴漲，加之民眾飲食結構不斷升級，牛肉消費需求大漲，吉林省希望抓住這個難得的窗口期。

作為後來者，吉林省非常重視肉牛種業中心建設，投入大量資金試圖在胚胎移植、基因編輯等前沿關鍵技術上，搶占大陸肉牛產業創新的制高點。

根據吉林省畜牧局消息，目前，吉林省已成為大陸西門塔爾牛平原型種群核心區，延邊黃牛更是大陸五大地方良種之一，是生產高檔肉牛的重要種質資源。