陸推平台「健康發展」 加強「網紅兒童」亂象監管
大陸近期強調支持平台經濟等科技網路企業「健康發展」，但同時繼續推出新監管指引。陸國家廣電總局等四部門7日發布《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》（以下簡稱《意見》），提到禁止未成年人參與直播打賞、嚴控未成年人從事主播、優化升級「青少年模式」、加強高峰時段管理、加強網絡素養教育等工作舉措。
《意見》規定，網站平台不得為未滿16周歲的未成年人提供網絡主播服務，如果要為16至18周歲的未成年人提供網路主播服務的，要取得監護人同意；與此同時，要優化「青少年模式」，該模式指的是，經過嚴格內容遴選、適合未成年人觀看使用的有益方式。網站平台應持續增加適合未成年人的直播內容。
此外，《意見》還要對青少年上網高峰時段進行管理。規定每日20時至22時是青少年上網的高峰時段，也是規範網絡直播的重要時點。為保障青少年充分休息時間，意見規範，網站平台應在每天22時後，對「青少年模式」下的各項服務強制下線，並不得提供或變相提供常規模式開啓方式。
今年3月，陸國家網信辦副主任盛榮華在2022年「清朗」系列專項行動新聞發布會上曾表示，要重點整治涉未成年人網絡亂象，並實施2022年暑期未成年人網絡環境整治專項行動，著力為未成年人營造健康安全乾淨的網絡環境。
據陸媒《北京商報》報導，業內人士認為，為未成年人營造一個良好的網絡環境需要在常態化監管上下功夫，該規定對想打擦邊球的平台或業者能有持續的震懾作用，同時對未成年人及其家人進行引導，經過持續的部署，共同改善網絡環境，營造一個「良性生態」。
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