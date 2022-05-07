快訊

失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠簡陋板模屋

陸推平台「健康發展」 加強「網紅兒童」亂象監管

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方對未滿16周歲青少年擔任直播主進行監管。圖取自新華社
大陸官方對未滿16周歲青少年擔任直播主進行監管。圖取自新華社

大陸近期強調支持平台經濟等科技網路企業「健康發展」，但同時繼續推出新監管指引。陸國家廣電總局等四部門7日發布《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》（以下簡稱《意見》），提到禁止未成年人參與直播打賞、嚴控未成年人從事主播、優化升級「青少年模式」、加強高峰時段管理、加強網絡素養教育等工作舉措。

《意見》規定，網站平台不得為未滿16周歲的未成年人提供網絡主播服務，如果要為16至18周歲的未成年人提供網路主播服務的，要取得監護人同意；與此同時，要優化「青少年模式」，該模式指的是，經過嚴格內容遴選、適合未成年人觀看使用的有益方式。網站平台應持續增加適合未成年人的直播內容。

此外，《意見》還要對青少年上網高峰時段進行管理。規定每日20時至22時是青少年上網的高峰時段，也是規範網絡直播的重要時點。為保障青少年充分休息時間，意見規範，網站平台應在每天22時後，對「青少年模式」下的各項服務強制下線，並不得提供或變相提供常規模式開啓方式。

今年3月，陸國家網信辦副主任盛榮華在2022年「清朗」系列專項行動新聞發布會上曾表示，要重點整治涉未成年人網絡亂象，並實施2022年暑期未成年人網絡環境整治專項行動，著力為未成年人營造健康安全乾淨的網絡環境。

據陸媒《北京商報》報導，業內人士認為，為未成年人營造一個良好的網絡環境需要在常態化監管上下功夫，該規定對想打擦邊球的平台或業者能有持續的震懾作用，同時對未成年人及其家人進行引導，經過持續的部署，共同改善網絡環境，營造一個「良性生態」。

未成年 直播

延伸閱讀

直播主控拿韓國瑜簽名衣義賣斂財 美妝執行長怒提告

業績太好同行眼紅！丟丟妹遭蒙面人拿球棒砸爛公司

直播／今本土確診破4萬大關+46,377！死亡增11名

網路直播宣傳反詐騙知識 山東高顏值警察被網民狂叫「老公」

相關新聞

陸外匯存底今年連四降 4月守住3.1兆美元

大陸國家外匯管理局今（7）日公布，中國4月外匯存底為3兆1,197億美元，較3月下降683億美元，降幅為2.14%。

陸「常態化核酸檢測」花多少錢？機構：每年約6.44兆元

面對疫後新生活，「核酸檢測常態化」可能是其中一個必要組成部分。近日，北京、杭州、上海等地的全部或部分地區開始要求核酸檢測...

陸推平台「健康發展」 加強「網紅兒童」亂象監管

大陸近期強調支持平台經濟等科技網路企業「健康發展」，但同時繼續推出新監管指引。陸國家廣電總局等四部門7日發布《關於規範網...

疫情不能啃蝦 大陸小龍蝦產地價三個月暴跌八成

大陸熱門小吃食材小龍蝦，因疫情影響餐飲需求，產地價方面出現暴跌，比起2022年2月暴跌八成之多。

時隔近十年李嘉誠殺回陸房市 旗下公司現身廣州土拍

大陸廣州一場土地拍賣最近引起關注，因香港首富李嘉誠旗下公司和記黃埔悄然現身其中。廣州今年首輪集中供地5日落幕，其中位於白...

大陸趕出貨 航空貨運5月10日起喊漲

大陸上海陸續解封，華航、長榮航等不少業者宣布自5月10日起調漲台灣出口到大陸兩地區的運價，漲幅為30-35%。另外燃油附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。