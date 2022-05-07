沒等來解封上海再啟「靜默」 以小區為管控至15日

上海3月底啟動靜默封控，好不容易確診人數下降，逐步復工復產，原以為快等來解封，不過，上海市委書記李強昨（6）日召開動員大會，立下軍令狀，要對疫情「衝鋒攻堅，奮力奪取大上海保衛戰的勝利。」上海市今（7）日起以小區為管控，層層下達軍令狀，再次啟動全市「靜默」至15日。

上海市民表示，小區是一早臨時發通知說搞攻堅靜默，停止所有快遞團購外賣，即使已經下單，也被要求退單。

小區執行封控，要求除核酸檢測外，全體居民必須足不出戶。而且對不配合參加核酸檢測，也祭出暫停物資發放的懲罰。

證券時報報導，最快昨日下午，到今日一早，上海多個小區居委紛紛發布通知，執行「靜默」的清零攻堅行動的部署，規定7日至5月10日小區進入靜默期，並開始拒收所有快遞。

據了解，包括徐匯區、浦東新區、寶山區等幾乎所有區級紛紛以小區為管控，下令再度啟動靜默。據小區居委會發布的緊急通知，是根據上海市委書記李強在動員大會宣示要「打贏大上海保衛戰」，因此各小區開始進行疫情最後的清零攻堅行動。