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蘇州今起有序恢復生產 工業復工率99.6%昆山全面復工

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
蘇州市6日召開疫情發布會宣布，全市除封控區、管控區以外的其他區域，在做好疫情防控的前提下，有序恢復生產、生活秩序。蘇州發布
蘇州市6日召開疫情發布會宣布，全市除封控區、管控區以外的其他區域，在做好疫情防控的前提下，有序恢復生產、生活秩序。蘇州發布

蘇州市今（6）日召開疫情發布會。蘇州常務副市長顧海東宣布，從今天零時起，全市除封控區、管控區以外的其他區域，在做好疫情防控的前提下，有序恢復生產、生活秩序。

顧海東宣布，今天0時至15時全市新增陽性感染者0例，已連續七天實現社會面清零，蘇州全市疫情防控取得階段性成果，已全域降為低風險地區。昆山也連續八天達成社會面清零。

最新統計，蘇州現有封控區59個、管控區49個，封控區、管控區內人數下降至1.68萬人和12.1萬人，分別減少近4萬和24.4萬人。

蘇州正有序推動企業正常生產。截至5日，全市1萬2,486家規模以上工業企業，復工率已達99.6%，受疫情影響最大的昆山、太倉均已全面復工。

全蘇州市復工的規上工業企業中，達產率80%以上的占比48.8%，達產率達60%-80%的占比28.9%，所有規上工業企業正加速提升產能。

蘇州宣布，為進一步暢通交通，蘇州市域內，各縣級市（區）間封閉的地面道路全部恢復通行，不再設置查驗點。

蘇州全市除封控區、管控區以外，其他區域有序恢復生產、生活秩序後，顧海東強調，將堅持開展核酸檢測常態化篩查監測，全體市民每三天至少進行一次核酸檢測。

防控鬆綁後，市民憑72小時以內核酸檢測陰性證明，可進入單位、小區、公共場所和乘坐公共交通。機關、企事業單位、居民小區（村居）、公共場所，堅持入口處測溫、查碼（健康碼、行程卡），全面推行「場所碼」掃碼入場。

對14天內僅有蘇州市域內行程軌跡的車輛和駕乘人員，憑48小時內核酸檢測陰性證明或12小時內核酸檢測釆樣憑證，在各交通防控查驗點可不再進行核酸釆樣，可在全市各交通通道通行。來返蘇州人員則須攜帶48小時以內核酸檢測陰性證明。

疫情

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