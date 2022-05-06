上海染疫人數連兩周下降 將推動超市、餐飲有序復市

上海市常務副市長吳清在6日上午記者會中表示，自4月22日以來，上海全市疫情報告陽性感染者數量已連續兩周呈現下降趨勢，Rt值連續十多天維持在1以下，陽性檢出率逐步下降，核酸篩查檢出感染者近日已降至5,000人以內，且絕大部分是在封控區和隔離人群中發現，疫情社區傳播風險得到有效遏制。

他並宣布，5日，上海又一個區—嘉定區達到社會面基本清零標準，全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

但吳清也指出，上海目前單日新增陽性感染者數量降幅較小，社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈的風險。重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱巨，還需要持續推進清零攻堅行動。

他強調，已達到基本清零的區正全力防止疫情反彈，加快實現社會面清零。其餘區域繼續從嚴從緊，實施全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺等防控措施，以盡早實現社會面清零。

吳清說，目前上海「封控區」人口數降至約235萬，「管控區」人口數約430萬，「防範區」人口數增至1,667萬。他指出，上海疫情防控正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，將毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決打贏「大上海保衛戰」。

上海市商委主任顧軍則表示，上海正有序推進商貿企業復工復市，盡快恢復商業體系活力，滿足民眾的生活物資需求。首先，在落實好疫情防控措施的前提下，將推動超市賣場、便利店、電商平台、生鮮蔬果、餐飲、藥品流通等與市民生活密切相關的商貿企業節點和網點有序復工復市。

顧軍說，上海將建立商貿復工復市「白名單」。保供企業可以轉入復工復市「白名單」，其他商貿企業憑復工復市疫情防控和閉環管理方案，向所在區商務主管部門或區防控辦指定部門提出申請，經審核同意後，納入復工復市「白名單」。

他指出，上海各區將陸續發布商貿企業復工復市申請管道，建立協同機制，有序推進商貿企業復工復市。