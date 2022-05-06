五一檔電影票房 近3億元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
受疫情影響，今年五一小長假，大陸電影票房不到人民幣三億元。圖為疫情下廣西民眾看電影。（中新社）
受疫情影響，今年五一小長假，大陸電影票房不到人民幣三億元。圖為疫情下廣西民眾看電影。（中新社）

據燈塔專業版數據，截至5月4日21時30分，2022五一檔（4月30日至5月4日）中國大陸院線總票房(含預售)為2.95億元（人民幣，下同）。

中新社報導，檔期票房前三影片為：「我是真的討厭異地戀」（8749.9萬元），「壞蛋聯盟」（7111.8萬元），「神奇動物：鄧布利多之謎」（3287.4萬元）。

疫情影響，中國大陸電影市場經歷持續低迷，「五一」假期院線再度遭遇多部重磅影片撤檔，加上北京上海等地影院暫停營業，據統計，中國大陸影院營業率不足七成。此種情況下，檔期最終的近3億元票房，被認為好於預期。

今年五一檔上映的新片僅有「我是真的討厭異地戀」「壞蛋聯盟」和「出拳吧，媽媽」三部，與2021年同檔期上映新片多達13部不可同日而語。

口碑方面，「壞蛋聯盟」在淘票票平台的評分是8.8分，在三部影片中評分最高，燈塔研究院行業分析師張榮棣表示，「搞笑」「層出不窮的意外」是用戶對這部影片評價較高的主要原因；「我是真的討厭異地戀」在淘票票平台評分7.8分。

據燈塔專業版顯示，五一檔票房表現前三名城市是深圳、成都和重慶，受疫情影響，一線城市中最大的兩個票倉北京和上海均未上榜。

張榮棣指出，珠三角和川渝地區二線城市成為票房主力，這與一個月前的清明檔有著較大區別，彼時票房前三城市是北京、廣州和成都。城市票房水平除了與當地一直以來的票房大盤有關以外，目前疫情是最大的影響因素。北京與上海影院幾乎全部關停，暫無票房產出。

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