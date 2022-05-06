人行千億再貸額 助煤炭開發保供

中國人民銀行（大陸央行）4日發布消息稱，經國務院批准，其增加1000億元（人民幣，下同）支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力。新增額度支持領域包括煤炭安全生產和儲備，以及煤電企業電煤保供。

中新社報導，此次增加1000億元額度後，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款總額度達到3000億元，有助於進一步釋放煤炭先進產能，保障能源安全穩定供應，支持經濟運行在合理區間。

中國大陸央行有關負責人表示，本次增加的1000億元專項再貸款額度的具體支持領域包括：一是煤炭安全生產和儲備領域。包括了現代化的煤礦建設、綠色高效技術應用、智能化礦山建設、煤礦安全改造、煤炭洗選、煤炭儲備能力建設等項目；二是煤電企業電煤保供領域。

「金融機構應優先支持煤炭安全生產和儲備的項目貸款。對於煤電企業電煤保供領域，金融機構發放的煤電企業購買煤炭的流動資金貸款可按要求申請專項再貸款支持。」該負責人說。

據中國大陸央行官員透露，專項再貸款採取「先貸後借」的直達機制，按月發放。金融機構自主決策、自擔風險向支持範圍內符合標準的項目發放優惠貸款，貸款利率與發放時最近1次公布的同期限檔次貸款市場報價利率大致持平，可根據企業信用狀況下浮貸款利率。對於符合條件的貸款，大陸央行按貸款本金等額提供專項再貸款資金支持。