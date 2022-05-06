廣州住宅用地 今年首批17筆成交

經兩場限時競價，今年廣州首批集中住宅用地公開出讓活動5日在廣州交易集團完成網上競價。本次出讓的住宅用地共計18宗，成交17宗，累計成交金額341.39億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本次成功出讓17宗地塊中，15宗底價成交，2宗溢價成交。分布在廣州全市8個轄區：海珠區2宗、白雲區6宗、荔灣區1宗、番禺區1宗、南沙區3宗、黃埔區1宗、增城區2宗、花都區1宗。成交宗地面積129.08萬平方公尺，總建築面積261.63萬平方公尺。

其中，出價輪次最多、拍賣時間最長的是白雲區空港大道中東側AB2904003地塊，出價輪次達25輪、拍賣時長為43分鐘。

值得注意的是，本次成功出讓的17宗地中，10宗來自中心城區的荔灣區、海珠區、白雲區、黃埔區。「這也是2021年至今四次集中供地中，第一次中心區供地宗數佔比大於外圍區。」廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說。

李宇嘉分析，本次出讓地塊底價和溢價率較合理，以白雲區空港大道中東側AB2904003地塊為例，地處白雲新城，中海企業發展集團有限公司以27.2億元封頂總價+自持9%拿下，計容樓面價每平方公尺34500元，遠低於近年來同區域普遍在每平方公尺40000元以上的樓面價。

此外，還有多處土地出讓規則較以往有變化，如降低「回爐地塊」起拍地價、多宗地塊將保證金下調至起拍總價的20%等地塊要求等。