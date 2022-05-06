陸4月大宗商品指數 近5個月最低

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，4月分中國大陸大宗商品指數（CBMI）為99.7%，指數跌至近五個月以來的最低，表明疫情對市場運行的衝擊有所加重，大宗商品市場下行壓力較大。

中新社報導，4月分中國大陸大宗商品指數（CBMI）為99.7%，跌至近五個月以來的最低。各分項指數中，大宗商品供應指數再度下跌，較上月下跌1.9個百分點，顯示由於疫情影響，貨運流通繼續受限，加之需求端持續低迷，部分商品生產企業逐漸下調生產計畫，本月商品整體產量有所減少，市場供應出現下降格局。

4月分，大宗商品銷售指數再度下跌，較上月下挫1.5個百分點，顯示隨著中國大陸多地疫情復發，部分地區採取嚴格管控措施，整體成交表現低迷；大宗商品庫存指數較上月回升0.8個百分點，至101.2%，顯示在中國大陸大宗商品市場「供需雙弱」的背景下，加之疫情影響，商品流通持續受限，當前大宗商品庫存繼續積壓，市場「去庫存化」難度較大。

分析稱，從指數的變化情況來看，3月至4月是傳統消費旺季，而今年「金三銀四」並未出現。在中國大陸疫情持續干擾下，市場需求出現疲軟，多地物流運輸受阻，下游加工企業開工率遠低於去年同期水平，市場供大於求的跡象進一步顯現，商品庫存持續積壓。

分析認為，進入5月分，預計隨著中國大陸防控形勢整體向好以及氣溫回升，終端企業復工復產增多，供需基本面有望得到一定的改善，市場或將在充分調整後逐步企穩，並具有一定的反彈動能。但值得關注的是，當前市場不斷增長的庫存壓力或將給市場帶來一定的衝擊。而全球通膨壓力攀升、美聯儲加息、俄烏局勢發展仍存較大不確定性等，也將給中國大陸大宗商品市場帶來一定的擾動。