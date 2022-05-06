大陸物流、倉儲 4月指數雙降

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，4月分中國大陸物流業景氣指數為43.8%，較上月回落4.9個百分點，收縮幅度進一步加大。此外，4月分中國大陸倉儲指數為46.5%，較上月下降0.4個百分點，為2020年2月份以來最低水平。

中新社報導，數據顯示，4月分中國大陸物流業景氣指數為43.8%，較上月回落4.9個百分點。在分項指數中絕大部分指標環比回落，其中，業務總量指數、庫存周轉次數指數、資金周轉率指數、設備利用率指數、主營業務利潤指數等指標降幅較大。同期，新訂單指數較上月回落5個百分點至44.4%；從業人員指數較上月回落3個百分點至45.5%。

分析認為，受本輪疫情點多、面廣、頻發的影響，物流業景氣指數連續兩個月低於50%，4月分指數收縮幅度進一步加大。從企業規模看，小微型物流企業繼續走弱，疫情對大中型物流企業的衝擊也有所顯現。目前疫情防控形勢仍然較為複雜，物流企業預期需求下降、資金偏緊和人員壓力有增大趨勢，要進一步加強關注。

業內分析人士表示，隨著疫情防控措施持續推進和貨運物流保通保暢政策落實，短期影響將逐步減弱，中國大陸產業鏈供應鏈韌性足、市場廣闊，後期具備較強的回穩動力。但在現有幾重壓力背景下，物流需求減少、循環受阻、盈利收縮等問題，有可能向長期趨勢演化，仍須高度重視物流供應鏈的暢通。

另，4月分中國倉儲指數延續下降趨勢，較上月回落0.4個百分點至46.5%，在榮枯線以下保持低位運行。各分項指數中，除主營業務成本指數和業務活動預期指數仍保持在擴張區間外，其餘指數均落入收縮區間，特別是業務量指數和延伸業務量指數，回落幅度較大，降幅分別達8.0和8.6個百分點。

分析認為，在疫情多地蔓延的情況下，大宗商品市場旺季不旺，消費品市場需求低迷，倉儲業務活動明顯下降。疫情對道路運輸衝擊較大，物流倉儲面臨「出不去、進不來」的問題，周轉效率大幅降低，庫存水平明顯下降。

分析稱，後期來看，基礎建設投資釋放力度依然較強，延遲的消費需求有望集中釋放，倉儲行業有望恢復平穩運行。