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李克強召開國常會 加大對中小微、外貿企業幫扶

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李克強。新華社
大陸國務院總理李克強。新華社

大陸國務院總理李克強5日主持召開國務院常務會議，會上指出，中小微企業和個體工商戶是穩經濟的重要基礎、穩就業的主力支撐，要加大幫扶力度。會議還提到，要協助外貿企業應對困難。

據央視報導，該會議上，李克強部署進一步為中小微企業和個體工商戶紓困措施，以保市場主體穩就業；確定推動外貿保穩提質的措施，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。

會議指出，一是要盡快落實已確定的退稅減稅降費、緩繳社保費、物流保通保暢、推動企業復工達產等政策。

二是加大政策扶持特別是金融扶持。會議表示，今年大陸國有大型銀行新增普惠小微貸款人民幣1.6兆元，要引導銀行加強主動服務，同時，對中小微企業和個體工商戶合理續貸、展期、調整還款安排，免收罰息，擴大政府性融資擔保覆蓋面，安排紓困專項資金，對經營困難的給予補貼、水電費網路優惠。

第三，會議指出，要在5月底前全面排查機關事業單位、大型企業拖欠的中小企業賬款，對於無分歧欠款，「發現一起清償一起」。

幫扶外貿企業應對困難方面，該會議決定，要力保訂單和穩定重點行業、勞動密集型行業進出口，有力有序疏通海空港等集疏運，並推出便利跨境電商出口退換貨政策、加大外貿企業信貸投放、優化廣交會等平台服務等。

國務院 李克強

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