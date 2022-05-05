4月財新大陸服務業PMI降至36.2 創2020年3月以來新低

疫情持續衝擊大陸經濟。5日公布的4月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為36.2，較3月下降5.8個百分點，連續第二個月下滑，創下2020年3月以來新低。

財新網報導，財新大陸PMI走勢與大陸國家統計局一致，統計局公布的4月大陸服務業商務指數下降6.7個百分點至40。

從分項數據來看，大陸服務業供需收縮幅度擴大。4月服務業經營活動指數、新增訂單指數繼續在臨界點以下回落，均創下2020年3月來新低。受訪企業反映，防疫措施收緊限制了經營活動，同時封控管理和出行限制嚴重影響到服務業客戶需求，同時外需繼續收縮，4月服務業新增出口訂單指數降至2020年5月來最低。

服務業供需進一步走弱，導致就業持續收縮。4月服務業就業指數較3月略有下降，連續第四個月處於收縮區間。企業表示，減少用工是因為受疫情影響新業務量減少，也採取了措施削減成本。疫情導致業務營運受阻，服務業積壓業務量連續第六個月保持擴張態勢，不過積壓率較3月略有放緩。

而服務業投入價格維持上漲，出廠價格由升轉降，導致企業成本壓力進一步加大。由於能源和原物料價格仍高位運行，同時疫情防控措施增加企業營運成本，4月服務業投入價格指數繼續高於榮枯線上。

疫情影響下市場需求不振，迫使企業下調銷售價格，使得服務業銷售價格指數近八個月來首次出現收縮，為2020年5月來最低。

此外，企業普遍表示，受疫情影響，餐飲住宿業客戶明顯減少。

儘管疫情仍在持續，4月大陸服務業經營預期指數稍有改善，但仍低於長期均值。部分企業相信，一旦疫情消退，產出將會回升，但也有部分不太樂觀的企業擔憂疫情管控持續時間過長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月大陸局部疫情持續，製造業、服務業景氣度也持續轉弱，服務業收縮更甚。目前政策層面最緊迫的工作是在堅持「動態清零」既定方針不動搖的前提下，優化人員和物資流動，著力穩定產業鏈供應鏈。此外，對受疫情影響較大的行業、企業，應加大扶持力度，穩定市場預期，而眾多企業員工、靈活就業人員、低收入族群收入下降、生活困難，政策層面應予以補貼。