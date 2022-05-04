陸半導體業去年人均薪資漲逾2成 社會新鮮人年薪180萬

大陸申萬宏源研究所分類的98家半導體行業公司薪資行情出爐，98家公司去年人均薪酬中位數為人民幣33.51萬元（約新台幣150.8萬元），相比2020年的人民幣26.4萬元上漲26.9%。而大陸晶片設計企業求賢若渴，出現「搶人大戰」，有工程師剛畢業年薪就高達人民幣40萬元（約新台幣180萬元）。

界面新聞報導，98家公司中，人均薪酬上漲的公司有92家，僅有6家公司人均薪酬下降。此外，A股公司去年人均薪酬中位數為人民幣15.3萬元，相比上年增長16.4%。

A股半導體公司中，人均薪酬漲幅最高的是紫光國微，高達109%。英集芯、賽微微電、納芯微、東微半導等公司人均薪酬去年也有較大漲幅。

而從人均薪酬分布區間來看，半導體行業大部分公司處在人民幣10萬元到70萬元的區間。

值得注意的是，高薪並不意味著高經營績效。翱捷科技和寒武紀去年分別虧損人民幣5.89億元和8.25億元。

從子行業情況來看，去年人均薪酬從高到低依序是數位晶片設計，達人民幣49.5萬元、模擬晶片設計，達人民幣48萬元、半導體設備，人民幣31.1萬元、半導體材料，人民幣16.6萬元、分立器件，人民幣16.5萬元、積體電路封測，人民幣15.4萬元。其中，數位晶片設計行業人均薪酬增速最快，達30%，模擬晶片設計行業人均薪酬增長27%，半導體製造行業人均薪酬則下滑7%。

不難看出，半導體不同產業鏈環節之間的薪資差距正在拉大，特別是晶片設計薪資漲幅領先於其他環節。

在大陸晶片設計行業薪酬快速上漲的同時，出現盛況空前的「搶人大戰」。A股目前有51家晶片設計公司，其中44家去年增加了研發人員，有3家公司研發人員增加超過一倍。整體來看，截至去年底，A股晶片設計公司研發人員數量共計2萬7431人，相比2020年底的2萬2192人，增長23.6%。

一位上市公司董秘表示，人力成本漲幅太誇張了，自己所在的公司去年原計畫招聘100名研發人員，但由於徵才市場過於「內捲（指競爭激烈）」，最後只招聘了45名。在企業一方看來，剛畢業的晶片工程師就能拿到人民幣40萬元以上的年薪，在徵才上當然是「壓力山大」。