快訊

24歲女染疫6天猝逝 專家警告：Omicron沒想像友善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惠台政策助度疫情 漳州台商有感

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「這條生產線上的產品是紡織機械零部件，將銷往越南。」漳州欣威機電有限公司董事長陳美華領著媒體記者參觀企業，一邊走一邊介紹，「企業都是全機械化、自動化生產」。

中新社報導，漳州欣威機電有限公司坐落於福建省漳州市長泰區岩溪鎮。作為這家台企的掌舵人，陳美華2004年首次登陸，就對大陸情有獨鍾。

陳美華回憶道，當年她僅用幾天時間，就做出人生最重要的決定：購買土地，在長泰辦廠創業

「只有不停地奔跑，才能到達成功的彼岸」，公司大門邊圍牆上的標語赫然入目。走在車間裡，陳美華不時與工人打招呼，還在全自動化生產線旁指導工人作業。陳美華說，公司主營機械鈑金、電控箱、開關箱、配電盤等的製造及烤漆加工，產品出口東南亞、南美洲、非洲等地區，目前年產值約1500萬（人民幣，下同）。

陳美華畢業於台灣逢甲大學機械研發專業，原是台灣一家汽車配件公司負責人。18年前，她跨越海峽到北京參加汽車配件展，機緣巧合來到長泰。

「在展會上認識了一位在長泰投資的台商，他邀請我來長泰參觀考察汽車配件。」通過考察，她瞭解到長泰土地、用工等優惠措施，便馬上和在台灣的丈夫商定登陸投資創業。「當時，在城區買下20畝土地創業，丈夫和其他親戚也來幫忙蓋廠房。」幾年後，陳美華又來到岩溪鎮投資建廠。

近年來，受反覆的新冠肺炎疫情影響，原材料價格上漲，也讓以外銷為主的企業面臨復工復產資金周轉問題。陳美華說，長泰區農村信用合作聯社主動為其辦理針對台胞的「福台貸」，給予資金支持，解了燃眉之急。

在大陸投資近20年，陳美華對台商台企融資難的緩解深有體會。今年，漳州欣威機電公司貸了568萬元。陳美華說，「福台貸」對台胞台企的貸款利率優惠，對台資小微企業給予信用融資支持，「貸款，政府還有利息補貼」。疫情下惠台政策的扶持，讓陳美華對在大陸的持續發展更加有信心，「是大陸惠台政策的福利，讓我事業進步、生活添彩」。

創業 考察

延伸閱讀

英業達65折買入台南土地有2關鍵 為何被稱超值投資？

台企A股上市加快 台概股漸成形

「疫」散花開 福建台企忙復工

上海台企復工 三個條件

相關新聞

特斯拉上海擬擴產至百萬輛

特斯拉計畫在上海投產第二座工廠，將年產能提高至100萬輛，該消息由路透社揭露後，4日獲得多家陸媒引述知情人士證實。據指出...

陸五一旅遊 收入大減4成

今年五一小長假期間，大陸本土疫情延燒，各地升級防疫措施，嚴重衝擊旅遊市場。據大陸文旅部數據中心測算，今年「五一」假期五天...

職稱改革 促進產業、人才發展

最近，41歲的青島海爾工業智能研究院有限公司標準總監任濤林迎來一件喜事——獲評工業互聯網工程技術正高級工程師。「三百六十...

上市煤炭公司 Q1延續去年佳績

繼去年斬獲良好業績後，大陸A股煤炭上市公司第一季度業績延續開門紅。

西寧戰疫有成 復工交響樂奏響

正值「五一」假期，青藏高原最大城市——青海省西寧市一片綠意盎然、花團錦簇的景象。4月以來，一場由Omicron變異毒株引...

惠台政策助度疫情 漳州台商有感

「這條生產線上的產品是紡織機械零部件，將銷往越南。」漳州欣威機電有限公司董事長陳美華領著媒體記者參觀企業，一邊走一邊介紹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。