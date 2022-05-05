惠台政策助度疫情 漳州台商有感

「這條生產線上的產品是紡織機械零部件，將銷往越南。」漳州欣威機電有限公司董事長陳美華領著媒體記者參觀企業，一邊走一邊介紹，「企業都是全機械化、自動化生產」。

中新社報導，漳州欣威機電有限公司坐落於福建省漳州市長泰區岩溪鎮。作為這家台企的掌舵人，陳美華2004年首次登陸，就對大陸情有獨鍾。

陳美華回憶道，當年她僅用幾天時間，就做出人生最重要的決定：購買土地，在長泰辦廠創業。

「只有不停地奔跑，才能到達成功的彼岸」，公司大門邊圍牆上的標語赫然入目。走在車間裡，陳美華不時與工人打招呼，還在全自動化生產線旁指導工人作業。陳美華說，公司主營機械鈑金、電控箱、開關箱、配電盤等的製造及烤漆加工，產品出口東南亞、南美洲、非洲等地區，目前年產值約1500萬（人民幣，下同）。

陳美華畢業於台灣逢甲大學機械研發專業，原是台灣一家汽車配件公司負責人。18年前，她跨越海峽到北京參加汽車配件展，機緣巧合來到長泰。

「在展會上認識了一位在長泰投資的台商，他邀請我來長泰參觀考察汽車配件。」通過考察，她瞭解到長泰土地、用工等優惠措施，便馬上和在台灣的丈夫商定登陸投資創業。「當時，在城區買下20畝土地創業，丈夫和其他親戚也來幫忙蓋廠房。」幾年後，陳美華又來到岩溪鎮投資建廠。

近年來，受反覆的新冠肺炎疫情影響，原材料價格上漲，也讓以外銷為主的企業面臨復工復產資金周轉問題。陳美華說，長泰區農村信用合作聯社主動為其辦理針對台胞的「福台貸」，給予資金支持，解了燃眉之急。

在大陸投資近20年，陳美華對台商台企融資難的緩解深有體會。今年，漳州欣威機電公司貸了568萬元。陳美華說，「福台貸」對台胞台企的貸款利率優惠，對台資小微企業給予信用融資支持，「貸款，政府還有利息補貼」。疫情下惠台政策的扶持，讓陳美華對在大陸的持續發展更加有信心，「是大陸惠台政策的福利，讓我事業進步、生活添彩」。