西寧戰疫有成 復工交響樂奏響

正值「五一」假期，青藏高原最大城市——青海省西寧市一片綠意盎然、花團錦簇的景象。4月以來，一場由Omicron變異毒株引發的疫情打亂了高原民眾生產、生活的節奏。

新華社報導，經過艱苦戰「疫」，目前，西寧連續7日無新增新冠病毒陽性感染者。4月30日零時起，西寧市有序解除城東區與其他城區交通管控措施，逐步有序恢復市區人員流動，西寧疫情防控取得階段性成效。

西寧市北郊的北川河畔，中建三局青海省老年大學建設項目施工現場內，百餘名工人穿梭往來，機械隆隆發動，共同奏響井然有序、熱火朝天的復工「交響樂」。

4月24日，西寧市部分主城區解除靜態管理後，該項目工地積極組織復工復產，「五一」期間百餘名工人仍選擇堅守工地。這兩天，項目建設工地水電安裝班組工人陳克園，每天都滿懷信心投入到項目主體管線的預留預埋工作中。

中建三局三公司機電安裝部負責人薛宏軍介紹，目前項目建設正處在主體施工階段，安裝班組24名管理人員和工人，在做好每日疫情防控和安全管理後，全力保障施工建設任務按期完成。

城東區是西寧市本輪疫情中的「風暴眼」。自4月3日發現5名感染者後，城東區累計新增感染者超過110人。城東區也是全市最早實施交通管制、靜態管理的區域。

自4月14日靜態管理以來，54歲的劉普清就離開城北區的家堅守在國網西寧供電公司城東供電中心，作為供電服務班安全員的他，成為疫情防控中的「逆行者」。

梳理用電安全檢查問題清單、打電話了解客戶困難與問題、歸納整理工器具相關維護保養知識……這段時間，在崗值守的劉普清把每天的工作都安排得滿滿噹噹。「五一假期，我主動申請繼續留在單位值班。總有人要離家堅守在工作崗位，保障萬家燈火。」劉普清說。

疫情防控沒有假期，經濟發展不能停止。為了保證歲月靜好，許多公職人員、企業員工、項目建設者堅守在工作一線，他們用汗水描繪出疫情下奮鬥者的群像。他們都有一個信念：疫情終將過去，繁華必將如常。