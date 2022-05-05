職稱改革 促進產業、人才發展

最近，41歲的青島海爾工業智能研究院有限公司標準總監任濤林迎來一件喜事——獲評工業互聯網工程技術正高級工程師。「三百六十行，行行出狀元」，在任濤林看來，開展工業互聯網職稱評審，貼合人才成長需求，有利於推動新產業發展。

新華社報導，隨著互聯網、大數據、雲計算、人工智能等技術加速創新，以新技術、新產業、新業態、新模式為代表的「四新」經濟蓬勃興起。不過，新興職業沒有納入職稱評價體系，從業人員普遍面臨申報無門的窘境。2016年，大陸實施的《關於深化職稱制度改革的意見》提出，探索在新興職業領域增設職稱系列，給廣大新興領域人才打開大門。

近年來，大陸多省打破職稱評定壁壘，在人工智能、工業互聯網、快遞工程、技術經紀等領域推出一批職稱。例如，吉林省在新職業（新業態）職稱評審中，增設人工智能、物聯網、大數據、網路營銷等12個新專業；北京市推出科學傳播專業職稱；上海市推出快遞工程技術職稱；山東推出物聯網工程技術、智能製造工程技術職稱等。

北京大學人力資源開發與管理研究中心主任蕭鳴政說，及時設置和評選新職稱，將激發人才集聚發展的源源動力，並建立職稱動態調整機制，讓新興專業人才得到科學的評價、引導和激勵。