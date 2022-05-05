快訊

24歲女染疫6天猝逝 專家警告：Omicron沒想像友善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職稱改革 促進產業、人才發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

最近，41歲的青島海爾工業智能研究院有限公司標準總監任濤林迎來一件喜事——獲評工業互聯網工程技術正高級工程師。「三百六十行，行行出狀元」，在任濤林看來，開展工業互聯網職稱評審，貼合人才成長需求，有利於推動新產業發展。

新華社報導，隨著互聯網、大數據、雲計算、人工智能等技術加速創新，以新技術、新產業、新業態、新模式為代表的「四新」經濟蓬勃興起。不過，新興職業沒有納入職稱評價體系，從業人員普遍面臨申報無門的窘境。2016年，大陸實施的《關於深化職稱制度改革的意見》提出，探索在新興職業領域增設職稱系列，給廣大新興領域人才打開大門。

近年來，大陸多省打破職稱評定壁壘，在人工智能、工業互聯網、快遞工程、技術經紀等領域推出一批職稱。例如，吉林省在新職業（新業態）職稱評審中，增設人工智能、物聯網、大數據、網路營銷等12個新專業；北京市推出科學傳播專業職稱；上海市推出快遞工程技術職稱；山東推出物聯網工程技術、智能製造工程技術職稱等。

北京大學人力資源開發與管理研究中心主任蕭鳴政說，及時設置和評選新職稱，將激發人才集聚發展的源源動力，並建立職稱動態調整機制，讓新興專業人才得到科學的評價、引導和激勵。

北京大學 物聯網 上海

延伸閱讀

「防疫物資逆時中、寵物用藥惹議」 高嘉瑜聲量爆衝飆近月最高

蔣萬安、黃珊珊、陳時中網路好感度纏鬥中 最低的竟然是他

陸2022數博會 改線上舉辦

愛普：長短料下半年緩解

相關新聞

特斯拉上海擬擴產至百萬輛

特斯拉計畫在上海投產第二座工廠，將年產能提高至100萬輛，該消息由路透社揭露後，4日獲得多家陸媒引述知情人士證實。據指出...

陸五一旅遊 收入大減4成

今年五一小長假期間，大陸本土疫情延燒，各地升級防疫措施，嚴重衝擊旅遊市場。據大陸文旅部數據中心測算，今年「五一」假期五天...

職稱改革 促進產業、人才發展

最近，41歲的青島海爾工業智能研究院有限公司標準總監任濤林迎來一件喜事——獲評工業互聯網工程技術正高級工程師。「三百六十...

上市煤炭公司 Q1延續去年佳績

繼去年斬獲良好業績後，大陸A股煤炭上市公司第一季度業績延續開門紅。

西寧戰疫有成 復工交響樂奏響

正值「五一」假期，青藏高原最大城市——青海省西寧市一片綠意盎然、花團錦簇的景象。4月以來，一場由Omicron變異毒株引...

惠台政策助度疫情 漳州台商有感

「這條生產線上的產品是紡織機械零部件，將銷往越南。」漳州欣威機電有限公司董事長陳美華領著媒體記者參觀企業，一邊走一邊介紹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。