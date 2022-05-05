上市煤炭公司 Q1延續去年佳績

繼去年斬獲良好業績後，大陸A股煤炭上市公司第一季度業績延續開門紅。

總收入同比增30%

中新社報導，根據華金證券統計，2022年第一季度，A股29家煤炭上市公司合計實現收入約3856億元（人民幣，下同），同比增長30%；實現淨利潤約609億元，同比增87%。

其中，行業龍頭中國神華能源股份有限公司（下稱中國神華）一家就實現淨利潤近190億元。中國神華第一季報顯示，公司實現營業收入839.02億元，同比增長24.1%；淨利潤189.57億元，同比增長63.3%。

天風證券分析師張樨樨表示，包括中國神華在內的上市煤企第一季度利潤大漲，主要是得益於市場需求旺盛，煤炭平均銷售價格上漲。

易煤研究院研究員楊潔分析，今年以來煤價總體高位運行，原因在於內陸電廠在政策要求之下，提高了庫存可用天數，因此煤炭需求激增。

2月開始，寒潮帶動日耗，創近幾年同期新高。此外，國際地緣政治衝突等因素也導致能源價格上漲，海外煤價漲幅高於大陸國內煤價，進口受限。

進口量同比降24%

按照大陸官方公布的數據，2022年3月大陸國內進口煤炭1642萬噸，同比下降39.9%；第一季度進口煤炭5181萬噸，同比下降了24.2%。

中信證券分析師祖國鵬指出，進口減量及供給約束，是上市煤企業績向好的主邏輯。今年以來，煤炭需求雖整體表現平淡，但煤價表現不斷超預期，顯示供給偏緊，而供給端的瓶頸主要來自於進口減量。

進口減量的主要因素是俄烏衝突之下，海外能源價格維持高位，進口煤價優勢消失。

祖國鵬進一步指出，按照一季度的同比降幅測算，大陸全年進口煤減量或在7800萬噸左右，占大陸全國煤炭消費量的1.7%，這會對價格產生明顯的邊際推升效應。目前海外煤價雖然較3月高點有明顯回調，但仍較大陸國內煤價存在較大溢價，進口價格依然缺乏吸引力。

針對上市煤企今年的業績展望，華金證券分析師胡博表示，俄烏衝突導致全球煤炭貿易格局重塑，海外煤價漲幅高於大陸國內煤價，導致進口受限。

值得注意的是，下半年不確定因素，主要來自需求端，新冠肺炎疫情對經濟衝擊超出市場預期，穩增長措施和效果會影響行業高景氣時長。

今年獲利應可勝去年

考慮到年初以來煤炭均價較去年有一定增幅，結合當前供給和進口形勢，預計2022年行業盈利將好於2021年。