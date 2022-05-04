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大陸央行：支持對外貿、服務業、民航業紓困

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
人行召開專題會議，堅決落實金融支持穩經濟工作措施。(新華社資料圖片）
人行召開專題會議，堅決落實金融支持穩經濟工作措施。(新華社資料圖片）

大陸央行「中國人民銀行」近日召開專題會議，研究進一步落實金融支持經濟運行保持在合理區間、促進平台經濟規範健康發展等工作措施。人行要求金融業支持外貿、服務業、民航等困難行業紓困，加大對科技創新、專精特新企業金融支持力度。

據央視新聞，要優化金融服務，支持釋放消費潛力，促進消費持續恢復。推動小微企業融資量增、面擴、價降，支持外貿、服務業、民航等困難行業紓困，加大對科技創新、專精特新企業金融支持力度。努力提升供應鏈金融發展水平，支持糧食、能源生產保供，保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定。要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩增長、穩就業、穩物價，為統籌疫情防控和經濟社會發展營造良好貨幣金融環境。

會議認為，要加快推動已經確定的各項政策措施精準落地，用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構更好滿足實體經濟融資需求。優化金融服務，支持釋放消費潛力，促進消費持續恢復。要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩增長、穩就業、穩物價，為統籌疫情防控和經濟社會發展營造良好貨幣金融環境。

會議強調，要科學研判國際國內形勢，準確把握可能帶來系統性金融風險的重點領域和重點對象，進一步有效管控金融風險，堅決守住不發生系統性金融風險底線。支持資本市場平穩運行。執行好房地產金融審慎管理制度，及時優化房地產信貸政策，保持房地產融資平穩有序，支持剛性和改善性住房需求。

會議提出，要總結經驗、把握規律、探索創新，全面提升資本治理效能，推動完成平台企業金融業務專項整改。要對平台企業金融活動實施常態化金融監管，促進平台經濟規範健康發展。

實體經濟 房地產 金融風險

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