露營狂潮！大陸4個月內成立7200家露營公司

大陸各地疫情防控要求下，民眾出遊熱門選擇轉向了能減少人與人連結的露營，除了此前就曾傳出帳篷熱賣之外，更有統計顯示，2022年1月至4月，大陸就成立了7200餘家露營企業。

根據大陸央視報導，全大陸現有4.7萬家露營相關企業，其中近半數的企業成立在1年以內，僅2022年1至4月分，就已有超7200家露營相關企業成立。

與此同時，露營裝備缺貨已經成為常態。浙江一家露營用品企業負責人表示，在大陸露營產業的快速增長下，訂單已經排到了9月分，尤其是輕量化的帳篷需求遠超預期，一直處於供不應求的狀態，天幕和折疊椅的銷量也提升非常快，天幕第一季銷售額是去年同期的5.8倍，折疊桌椅也達到了3.95倍。

此前西安新聞網曾報導，大陸旅遊平台「去哪兒」統計， 2022年露營活動熱門城市前十名分別為：北京、成都、廣州、長沙、西安、天津、武漢、杭州、青島、大理，其中，新一線及二線城市露營資源更充沛，吸引許多遊客前往體驗。

此外，在「五一假期」中，除去公園、博物館，露營也已躋身攜兒出遊選項的前列。「五一假期」露營火熱也與氣候相關，因溫度適宜，可賞花可遊玩。另外「去哪兒」大數據分析也指出，春秋季節最適合露營，各省大部分地區4至5月、9至10月是露營的最佳時間，西北地方則7月份露營熱度較高。