去年大陸農民工增691萬人 官方力推農村基建吸納就業

大陸2021年農民工總數成長至2億9,251萬人，相較2020年增長691萬人，人均月收入也跟著成長。面對疫情局勢下，大陸官方則推動農村基建，希望能吸納農民工就業。

據「人民日報」報導，2021年農民工月均收入為人民幣4,432元（約合台幣1萬9,800元），比上年增長8.8%。

報導指出，總量增加的同時，本地農民工增速高於外出農民工。2021年大陸外出農民工1億7,172萬人，比上年增加213萬人，增長1.3%﹔本地農民工1億2,079萬人，比上年增加478萬人，增長4.1%。

2021年底在城鎮居住的進城農民工1億3,309萬人，比上年增加208萬人，增長1.6%。至於2022年第一季外出農民工則又增長2.2%為1億7,800萬人。

從地理上來看，東部地區仍是最多，但中部地區增長最快。數據指出，在東部地區就業的農民工1億5,438萬人，比上年增加306萬人，增長2.0%。

在中部地區就業的農民工6,571萬人，比上年增加344萬人，增長5.5%。在西部地區就業的農民工則為6,280萬人，與上年基本持平。在東北地區就業的農民工894萬人，比上年增加41萬人，增長4.8%。

此外，農民工平均年齡繼續增高，達41.7歲，比2020年增長0.3歲。其中40歲及以下農民工所佔比重為48.2%、下降1.2%﹔50歲以上農民工所佔比重為27.3%，提高0.9%。值得注意的是，大專及以上學歷佔農民工的12.6%，提高0.4%。

對於疫情防控措施影響下如何保障農民工就業，大陸國務院常務會議日前提出，要啟動一批農田水利、農村公路等工程，推廣以工代賑，增加農民工就業崗位，同時對失業保險參保不滿1年的失業農民工，發放臨時生活補助。

而對於農民工「返貧」的擔憂，大陸人力資源和社會保障部就業促進司副司長陳勇嘉指出，2022年來已加強對防止返貧監測對象的就業幫扶政策扶持，截至3月底，脫貧人口務工規模達3,135萬人。

陳勇嘉稱，「下一步將穩定農民工特別是脫貧人口務工規模，實施鄉村振興重點幫扶縣、易地搬遷大型安置區就業幫扶行動。加強困難群體就業幫扶，開發一批公益性崗位托底安置」。