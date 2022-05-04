【芯觀點】2022年 可能成為陸產手機廠商新拐點？

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集微網報導，2022年第一季度，可能是手機廠商在疫情中度過的第二個寒冬。

業內的調研機構Counterpoint發佈報告稱，2022 年第一季度中國智能手機銷量同比下降 14%，為7420 萬部，整體接近 2020 年第一季度受到新冠疫情影響後的銷量。

其表示：「由於中國受到疫情和相關的封鎖。3月份零售增長也下降了 3.5%，為 2020 年 8 月以來的首次下降。大城市的失業率也創下歷史新高。這些因素，再加上新一輪疫情之前中國智能手機市場已經明顯的需求下降趨勢，對該行業產生了重大影響。」

她補充說：「智能手機市場在整個 2022 年第一季度呈下降趨勢，僅在農曆新年假期期間出現小幅高峰。由於消費者信心疲軟以及缺乏新的創新來刺激消費者，我們預計智能手機需求將繼續低迷。」

另外一家調研機構IDC的最新報告稱，2022年第一季度，中國智能手機市場出貨量約7，420萬台，同比下降14.1%。

IDC表示，持續的疫情反彈對消費者預算的影響，以及新產品升級幅度小等因素，導致了市場需求持續低迷，而更加不明朗的海外市場前景，令衆多手機廠商開始採取更加穩健保守的運營策略，全年市場將迎來巨大挑戰。

Canalys也發佈報告稱，由於不利的經濟狀況和季節性需求低迷，全球智能手機出貨量的2022年第一季度同比下降11% 。

「全球智能手機市場在第一季度受到不穩定的商業環境的拖累，」Canalys表示。「由於疫情、俄烏戰爭、中國封控和通貨膨脹的威脅，手機廠商面臨著重大的不確定性。所有這些都增加了傳統上緩慢的季節性需求。廠商必須使自己能夠快速應對新出現的機會和風險，同時專注於他們的長期戰略計劃。好消息是，令人痛苦的零部件短缺問題可能會比預期更快改善，這肯定有助於緩解成本壓力。」

全球與中國手機出貨量雙雙下跌，對於急於尋求增長的國內幾大手機廠商來說，無異於晴天霹靂，而對於原本就在夾縫中求生的中小手機廠商來說，更是一場突如其來的噩夢。

究其原因，除了調研機構所說的疫情影響、零部件短缺與消費低迷外，還有產品競爭力不足的問題，高端難以匹敵蘋果，中低端高度同質化，對於國產手機廠商來說就是雪上加霜了。

與蘋果競爭，折曡屏是關鍵？

折曡屏，這個從2015年開始就持續熱炒的概念在2019年終於得以實現，時至今日，國產手機廠商均已推出了自家的折曡屏手機，像華為已經更疊多代，也是國內市場表現最好的折曡屏品牌。

但需要注意的是，三星Galaxy Z Fold與華為Mate X的起售價均在15000元以上，已經超越iPhone最頂配的售價，是不折不釦的高端頂級旗艦。

而2021年底到2022年初推出的國產折曡屏手機中，又將價位壓回到了萬元以內，反而拚起了性價比，在售的僅有三星Galaxy Fold 3與華為Mate X2依舊維持在15000元的價位，就連剛發佈的Mate Xs 2也衝進了萬元內，國產折曡屏廉價化趨勢已不可避免。

此前筆者曾表達了對目前折曡屏的想法，無論是硬軟件都遠未達到成熟的地步，這可能也是蘋果遲遲未推出自家折曡屏手機的原因，畢竟蘋果在手機上的思維一向保守，剛達到千萬市場的折曡屏並不值得它去冒險。

目前國產手機廠商這種價格內捲的方式，實際上是賠本賺吆喝，先在折曡屏手機市場中站穩腳跟，才有未來高端的話語權，不管是榮耀、小米、OPPO還是vivo，由於難以在國外高端市場中受到認可，不如就選擇在熟悉的國內市場中樹立新的品牌形象。

百萬級別的折曡屏市場真的能讓國產高端重振雄風，奪回蘋果和華為的高端市場嗎？顯然是不夠的，最終還是落到各家的直板旗艦上，但就目前來看，iPhone 13依舊穩穩把持著5000元以上的高端市場，國產高端銷量慘淡已成定侷。

根據之前的爆料，蘋果有望在2024年之前推出自己首款折曡屏手機，以蘋果目前最成熟的供應鏈與最強大的軟件團隊，恐怕會顛覆整個折曡屏市場，屆時國產手機廠商可能就需要重新思考怎麽去做折曡屏手機了。

高端不能寄希望於折曡屏，如果直板旗艦遭遇銷量滑坡，國產高端市場就會愈發萎縮。

中低端成換殼機

縱觀今年的中低端市場，似乎換殼已經成為了一件司空見慣的事情，同系品牌重複發佈同一套硬件，實在是有些尷尬。

最明顯的例子就是OPPO系的雙劍客——一加Ace與realme GT Neo3，這兩款手機的配置幾乎完全一致：一樣的天璣8100芯片，一樣的150W快充，一樣的4500mAh電池，一樣的IMX766主攝……可以這兩款手機就是一款手機的不同版本。

如果說前者走線下後者走線上路線倒也說得通，但後續OPPO又推出了K10系列，搭載驍龍888的K10 Pro價位又和一加Ace重曡，如果同時放在線下的同一家店，恐怕會出現互相打架的情況，這樣的競爭衹會造成某款機型的銷量表現不佳。

在中低端市場中，如果不能打出更好的差異牌，那麽必然會陷入平庸，這一點在過去幾年時間裡得到反復驗證，為何紅米能夠縱橫2000-3000元市場屢出爆款，其往往有著一兩項特別突出的優點與較高的性價比，比如K50系列的大電池與2K屏幕，已經逐漸形成這個價位段的品牌號召力，這一點是其他品牌還難以企及的。

高中低三個價位段同時遭遇打擊，毫無疑問讓國產手機廠商元氣大傷，而產品競爭力更是重中之重，尤其是在線上市場比重逐漸增大的今天，可以看到手機廠商已經瘉發淡化代言人的影響，更多宣傳產品本身，對於廣大消費者來說可能還是一件好事。

2022年會成為一部分手機廠商的下滑拐點，也有可能是另外一部分手機廠商上漲的拐點，最終情況還要看二三季度的情況，國產廠商能否抓住蘋果傳統淡季的機會，或許會成為關鍵。