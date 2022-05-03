湖南長沙樓房倒塌 已知9人獲救、2人遇難

大陸湖南長沙望城區雷鋒大道日前發生一大樓坍塌的事故，有數十人被困在該棟樓房內，截至目前，已有9人獲救、2人遇難。3日，屋主等涉事9人被依法逮捕。

觀察者網報導，3日4時15分左右，長沙居民自建房倒塌事故近88小時後救出第九名被困者，獲救女子可與外界交流，已被緊急送往醫院。現場一名來自湘雅附三醫院的醫務人員表示，和她交流，能有快速的反應，證明基本的神志和生命徵象是正常的。

消防救援人員指出，獲救女子曾多次敲擊物體向外界傳遞信號，救援人員一直在透過生命探測器、人工搜尋等方式尋找她的確切位置。

同時，據湖南省人民檢察院官方微博「@湖南檢察」消息指出，經長沙市望城區人民檢察院審查，3日，9人中，有4人以涉嫌重大責任事故罪依法批准逮捕，而湖南湘大工程檢測有限公司總經理，以及5名技術人員以涉嫌提供虛假證明文件罪依法批准逮捕。

據了解，倒塌房屋是居民自建房，共8層樓，其中1樓為餐廳，2樓為餐廳，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。該棟樓房在2012年建成時為6層樓的結構，但2018年違規加蓋到8層樓。目前房屋倒塌具體的原因還在調查中。