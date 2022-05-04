四川三星湖傳感研究院揭牌

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
智能傳感器產業，對數位經濟發展具有重要作用。圖／本報四川德陽傳真
智能傳感器產業，對數位經濟發展具有重要作用。圖／本報四川德陽傳真

4月19日上午，四川三星湖傳感技術產業研究院揭牌暨傳感谷項目集中簽約儀式，在位於四川德陽廣漢市的德陽高新區舉行。據了解，該研究院將重點建設設計中心、生產製造中心、檢驗檢測中心3個平台，負責傳感領域技術攻關、提供科技成果轉化、傳感器（台灣稱感測器）生產線的規畫建設和運維，以及傳感器檢驗檢測等方面工作。

傳感器是發展數位經濟和智能製造的核心基礎，德陽正加快建設世界級清潔能源裝備製造基地、大力發展數位產業，將為傳感器企業帶來愈加豐富的應用場景和廣闊的市場空間。企業將爭取攜更多優秀人才、優質項目落戶廣漢，助力高品質打造大陸「西部傳感谷」。

去年12月，「西部傳感谷」發布會在德陽高新區舉行，提出德陽將圍繞「一個戰略定位、兩大發展目標、三大重點方向」的總體規畫，打造西部智慧傳感谷。截至目前，德陽高新區已聚集傳感器生產及應用企業20家，下一步，將持續優化企業服務，著力壯大傳感器產業規模，夯實西部傳感谷產業基礎，力爭到2025年智能傳感器產業規模超50億元人民幣，傳感器及關聯產業規模超100億元人民幣。

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