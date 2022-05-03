鄭州4日起封城一周 富士康所在航空港區維持封閉生產

鄭州高鐵站出現群聚感染，鄭州市今（3）日晚間八點召開新聞發布會宣布，從4日零點起到10日24時，進行為期一星期的封控管制， 在全市主城區包括中原區、二七區、金水區、管城區、惠濟區、鄭東新區、高新區、經開區，實行足不出區，並開展多輪全員核酸檢測。

至於蘋鏈重要代工廠富士康，廠區所在的鄭州科技園，位於鄭州航空港區內，則繼續執行現有防控措施，也就是封閉生產。

3月至4月以來，鄭州已經歷兩波疫情，五一長假還沒過，再度爆發新一波疫情。

鄭州市疫情防控指揮部指出，鄭州主城區各黨政機關、事業單位、企業工作人員居家辦公，各級學校啟動線上教學，網約車實行單雙號運行，乘坐者要有24小時以內的核酸陰性證明。

封控令啟動，鄭州市民開始囤貨，超市貨架很快就被搶購一空，而官方通告，原則上每天每家可派一人，憑24小時核酸陰性證明外出採買。鄭州預計用一周的時間，實現社區傳播風險阻斷，社會面清零。