救市！陸多地房地產鬆綁 頭期款降至2成等政策頻發

大陸多地近期不斷鬆綁房地產調控政策。廣東省梅州市、江蘇省連雲港市均降低了購房首付（頭期款）比例，梅州是將二套房公積金首付比例降至2成，連雲港是將商貸首套房首付比例降至2成。而江蘇省無錫市將二手房增值稅免徵年限由5年改為2年。業界人士認為，近一周，大陸房地產政策呈現井噴之勢，力度和範圍達到了高峰，預計接下來各地將會更積極地跟進實質性放鬆。

證券時報報導，5月1日，梅州市住建局等七部門聯合印發「促進我市房地產市場平穩健康發展的若干措施」，在調整公積金貸款比例方面提出，降低二套房公積金貸款首付比例，從三成降至二成；參照「梅州市申請人才公寓人才層次與類別標準」，購買首套自住房申請住房公積金貸款的，不同層次人才貸款額度上浮20%到1倍不等，同時，貸款金額不受個人住房公積金帳戶餘額限制。

連雲港市房地產市場調控發展領導小組辦公室4月29日則發布「關於促進連雲港市房地產市場健康穩定發展的通知」，自5月1日起，從六方面調整房地產市場調控相關措施，其中指出，首套房首付比例按20%執行，引導商業銀行逐步下調房貸利率、縮短審批放貸周期。

除了梅州和連雲港頒布降首付等穩地產政策，5月1日，無錫市住建局、國稅總局無錫市稅務局聯合發布「關於調整個人住房轉讓增值稅免徵年限的通知」，明確將個人住房轉讓增值稅免徵年限由5年調整為2年。

億翰智庫認為，近一周，大陸房地產政策井噴，力度和範圍達到了第一個高峰，政策主要圍繞需求端放鬆，同時供給端也有積極進展。中共中央政治局最新定調，在「房住不炒」前提下，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，因此，預計接下來各地將會更加積極地跟進實質性放鬆，尤其在限貸方面，以切實提升購房者尤其改善購房族群的支付能力。

億翰智庫表示，目前來看，雖然供給端政策力度和範圍並不大，但中共中央政治局會議也提到支持地方政府優化預售資金管理，因此，接下來地方政府應會積極跟進支持企業合理融資需求和優化預售資金監管方面的政策。

大陸房地產市場十分低迷，為了挽救市場，多地紛紛推出政策活絡刺激供需兩端。據克而瑞公布的數據顯示，百強房企成交量年增率下降較多，第一季百強房企銷售額累計下跌47.1%，銷售面積累計下跌49.1%，幾乎腰斬。