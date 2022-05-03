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央視發快訊 阿里巴巴港股股價今早一度大跌9%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
央視快訊播出後，證券市場上一度懷疑是阿里巴巴創辦人馬雲，導致阿里股價大跌。（紐時資料照）
央視快訊播出後，證券市場上一度懷疑是阿里巴巴創辦人馬雲，導致阿里股價大跌。（紐時資料照）

大陸官媒央視新聞上午一則關於「馬某」被杭州國安局採取刑事強制措施的報道，使得在香港掛牌的阿里巴巴股價今早（3日）一度大跌約9%。

香港交易所網站提供的數據顯示，阿里巴巴股價早上9時半開市後直線下滑，9時39分曾大跌約9%。

在中國官媒於九點五十分許將涉案人員姓名更正為「馬某某」後，阿里巴巴跌幅收窄，股價在早上10時02分時跌幅僅為1.08%。

但是在下跌趨勢中的大陸和香港股市，一些謠言到處散播，有網友稱「官方闢謠：不是馬某，是馬某某；股市 : 哦 ，明白了 是馬某某，不是馬某，然後騰訊應聲下跌！」；「 官方闢謠：馬某某不是大型互聯網企業的，股市：哦，那我又明白了。然後平安應聲下跌！」

美加財經則在推特發文稱，據官方中國環球時報英文版，中國浙江省杭州市國家安全局星期二上午宣布，一家網路公司的一名男性部門主管，因涉嫌與外部勢力勾結，並試圖顛覆國家和分裂國家，而被拘留。

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