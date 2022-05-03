快訊

直播／本土確診飆破2萬！今+23,102 死亡增5例 境外+37

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官媒澄清是「馬某某」被捕後 阿里巴巴股價快速反彈

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸杭州國家安全局宣布逮捕涉嫌煽動分裂國家的「馬某」後，今早港股阿里巴巴快速下跌，在澄清是逮捕「馬某某」後，阿里巴巴股價才快速反彈。（港股阿里巴巴）
大陸杭州國家安全局宣布逮捕涉嫌煽動分裂國家的「馬某」後，今早港股阿里巴巴快速下跌，在澄清是逮捕「馬某某」後，阿里巴巴股價才快速反彈。（港股阿里巴巴）

在大陸官媒澄清，杭州市國家安全局逮捕的是「馬某某」而不是「馬某」後，港股阿里巴巴急速拉升，從原本超跌9%，至上午10點跌幅已收歛至2%以內。

央視新聞今日（3）早上報導，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。

消息一出，讓人懷疑有可能就是前年下半年，因螞蟻金服想在美國上市而被當局整肅的馬雲。

受此消息影響，港股阿里巴巴上午開盤後快速下跌，上午9點30分一度跌逾9%，但隨著消息明朗，加上官媒後續報導把「馬某」改為「馬某某」，才稍安投資人的信心，港股才迅速反彈。

環球網前總編輯胡錫進，上午也在微博發文強調，據老胡了解，杭州市國安局抓的是「馬某某」，不是「馬某」。

延伸閱讀

習近平要求疫情防住、經濟穩住 胡錫進：不能忙抗疫輸了GDP

疫情挫敗大陸民心？胡錫進：官僚忙著琢磨「政治正確」

胡錫進讚中國海軍實力：動搖美在西太平洋傳統地位

你刪我再發 陸網友力保上海疫情紀錄短片《四月之聲》不被屏蔽

相關新聞

央視發快訊 阿里巴巴港股股價今早一度大跌9%

大陸官媒央視新聞上午一則關於「馬某」被杭州國安局採取刑事強制措施的報道，使得在香港掛牌的阿里巴巴股價今早（3日）一度大跌...

官媒澄清是「馬某某」被捕後 阿里巴巴股價快速反彈

在大陸官媒澄清，杭州市國家安全局逮捕的是「馬某某」而不是「馬某」後，港股阿里巴巴急速拉升，從原本超跌9%，至上午10點跌...

涉煽動分裂國家 杭州國安局對馬某採刑事強制措施

央視新聞今日（三日）早上報導，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽...

新聞眼／經濟灰犀牛叫 陸政治局急掉船頭

獵豹叫得如小鳥，犀牛叫聲很溫柔。經濟層面的灰犀牛也會出聲，叫起來也很溫柔。大陸經濟的灰犀牛已開始嗷嗷而叫，這才是中共中央...

西安後備箱集市 年輕人築夢創業

五一假期，西安90後（1990年後出生者）李曉把鮮花放入後備箱，駕車來到了位於西安建國門老菜場的黑鳳梨集市，開啟假期裡的...

廣西鄉村振興 推廣一帶一路農業合作

《廣西壯族自治區鄉村振興促進條例》（簡稱條例）5月1日起施行，當地將引導有關農業生產經營主體參與和擴大與一帶一路沿線國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。