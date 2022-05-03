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官媒澄清是「馬某某」被捕後 阿里巴巴股價快速反彈
在大陸官媒澄清，杭州市國家安全局逮捕的是「馬某某」而不是「馬某」後，港股阿里巴巴急速拉升，從原本超跌9%，至上午10點跌幅已收歛至2%以內。
央視新聞今日（3）早上報導，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。
消息一出，讓人懷疑有可能就是前年下半年，因螞蟻金服想在美國上市而被當局整肅的馬雲。
受此消息影響，港股阿里巴巴上午開盤後快速下跌，上午9點30分一度跌逾9%，但隨著消息明朗，加上官媒後續報導把「馬某」改為「馬某某」，才稍安投資人的信心，港股才迅速反彈。
環球網前總編輯胡錫進，上午也在微博發文強調，據老胡了解，杭州市國安局抓的是「馬某某」，不是「馬某」。
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