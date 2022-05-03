涉煽動分裂國家 杭州國安局對馬某採刑事強制措施

央視新聞今日（三日）早上報導，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某某採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。有多方消息稱，這人並不是阿里創辦人馬雲。

由於央視只報了「馬某」，又以涉嫌煽動分裂國家的名義，很多網友認為杭州國家安全局對馬某採取刑事強制措施，有可能就是前年下半年，因螞蟻金服想在美國上市而被中共當局整頓的馬雲。

但另據網易新聞報導，阿里創始人馬雲4月29日作為浙江商會會長，還召開了視頻會議。抖音上顯示，五一勞動節，馬雲還來到湖畔創研中心（原稱湖畔大學）。

因此，大陸網友在留言區，有數千條留言，紛紛揣測是否為馬雲。而且怪央視快訊，「不清不楚」，「若是馬雲就大方地寫，但脆弱的大陸股市會瀉得一塌糊塗」。

但大約九點五十分，央視把原推播新聞改成（馬某某），這樣，數以千萬的大陸網友也才放下心來。環球網前總編輯胡錫進，也在網上發文強調，「據老胡了解，杭州市國安局抓的是「馬某某」，不是「馬某」。