台商多元跨界 山水中找到商機

因為喜歡爬山，馬準安將整座山承包，打造原汁原味的鄉村休閒產業；因為喜歡水果，他買下整個果園，自產自銷；因為喜歡戶外休閒運動，他將一把把遮陽傘銷往世界各地…

「也正是因為喜歡，所以在大陸創業，也願意留在大陸生活。」自20世紀90年代從台灣來到大陸後，台商馬準安直言在大陸實現了自己喜歡的一個個小目標，「大陸市場大有可為，無論是創業還是生活，都是我的首選之地。」

中新社報導，1975年，馬準安開始創業，製作戶外遮陽傘產品，出口歐美市場。1980年，他去美國學習並在當地創建了生產工廠。

1990年，他來到深圳，將其作為大陸事業的第一站。馬準安表示，在改革開放的春風下，大陸市場讓他看到了廣闊的發展前景。1999年，馬準安又將事業的拓展之地放在了寧波，建立了寧波萬匯工業園。

從小而散到精而強，從單打獨鬥到趕上政策好時光，在寧波這塊傳統製造業的土地上，馬準安的公司快速成長為該市經濟發展的小巨人之一。

據馬準安介紹，公司落地寧波後，當地政府從場地、稅收、服務等多方位提供支持，公司用5年時間就躍至全球第一，成為全球最大的戶外休閒產品生產基地。

在大陸的事業版圖裡，馬準安以傘為基礎，多元跨界，撐起一個個自己喜歡的小目標。除了專注於戶外休閒產業，馬準安同樣喜歡爬山等戶外運動，「十多年前，我經常去寧波龍觀鄉登山，那裡雖然經濟薄弱，但山清水秀，非常漂亮」。也正是因為這份喜歡，他在大自然中尋找到了新的商機。

馬準安直言，基於寧波龍觀鄉的高顔值，他計畫打造一個與山水自然相融的休閒樂園，一半是山，一半是水，兩者相伴，通過農業+休閒+拓展的模式打造休閒產業。於是，在寧波龍觀鄉，一個綜合性旅遊度假區應運而生。