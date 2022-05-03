低碳轉型 山東加快海上風電建設

日前在渤海海域，由山東能源集團投資建設的渤中海上風電A場址項目，第一根樁基緩緩沉樁。這個大陸東部經濟大省的首個平價海上風電進入全面建設階段。

新華社報導，該項目位於東營港經濟開發區北部海域，總裝機容量50萬千瓦，布局60台單機容量8.35萬千瓦型風力發電機組，並配套建設一座220千伏海上升壓站和一座陸上集控中心。工作人員表示，該項目將於2022年底全容量併網發電，建成投運年發電量17億千瓦時，可替代標煤51萬噸，減排二氧化碳132.6萬噸。

這不是山東首次「試水」海上風電領域。2021年9月，位於山東海陽附近黃海海域的華能山東半島南4號海上風電項目首批風電機組順利併網，發出山東第一度海上風電。2021年12月，華能山東半島南4號、大陸國家電投半島南3號兩個海上風電項目實現全容量併網投產，浩蕩的海風「吹」來了源源不斷的清潔能源。

據了解，大陸「十四五」期間，山東規劃了渤中、半島南、半島北三個海上風電基地，總裝機規模3500萬千瓦。

山東是海洋大省、工業強省，海上風電發展前景廣闊。作為東部沿海重要省分，山東海岸線約占全大陸六分之一，毗鄰海域15.95萬平方公里，海上風電資源豐富，當地也堅持把海上風電作為能源綠色轉型重要板塊，作為打造能源保障網支撐。

大陸國家能源局公布的數據顯示，2022年一季度，大陸風電新增併網裝機790萬千瓦，其中海上風電新增裝機36萬千瓦。截至2022年3月底，大陸風電累計裝機3.37億千瓦，海上風電累計裝機2665萬千瓦。

今年以來，海上風電逐漸進入去補貼模式，迎來平價時代，技術迭代創新加速。在能源低碳轉型的大背景下，大陸沿海省分紛紛布局，著力建設海上風電配套產業及綜合性海上風電基地。