外貿強省福建 中歐班列多地開運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

滿載服裝、鞋帽、紙尿布等日用品的中歐班列，4月30日從福建泉州東站鳴笛啟程，經滿洲里鐵路口岸通關出境，預計15天後到達莫斯科，成為本輪本土疫情發生以來泉州開出的首趟中歐班列。此前一天，75030次中歐班列（紅古田號）從龍岩市上杭火車站開出，駛往歐洲。

中新社報導，經濟專家受訪時認為，中歐班列多點開花，助推福建加快構建雙循環重要節點通道。

福建是大陸東南沿海製造業強省、外貿強省。疫情下國際海運一櫃難求、運費上漲幅度大，推動福建多地競相布局中歐班列。目前，廈門、泉州、武夷山、寧德、龍岩等福建多地已開行中歐班列。統計顯示，2021年，福建開行中歐（亞）班列437列，同比增長21列。

隨著紅古田號開行，龍岩市成為福建又一開行中歐班列的城市。龍岩市商務局官員表示，新開闢的國際物流通道將有力推動該市外經貿加快發展，助力打造區域物流和供應鏈中心。

泉州市商務局局長張小紅稱，中歐班列將為企業出口賦能添勢。美佳爽（中國）有限公司董事長陳漢河也表示，貨物從家門口就能搭乘國際班列，且運輸時間與海運相比節省約25天，大大降低了企業運輸成本。

絲路海運、絲路飛翔以及鐵路等互聯互通提速升級，為福建中歐班列多點開花奠定了基礎。截至今年1月底，絲路海運聯盟成員單位達到200多家，涵蓋港口、航商、鐵路等物流全流程。廈門港、福州港、天津港、青島港、營口港、廣州港、北部灣港等港口相繼開行86條絲路海運命名航線。

福建 疫情

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