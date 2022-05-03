廣西鄉村振興 推廣一帶一路農業合作
《廣西壯族自治區鄉村振興促進條例》（簡稱條例）5月1日起施行，當地將引導有關農業生產經營主體參與和擴大與一帶一路沿線國家、地區農業交流合作，促進鄉村振興。
中新社報導，廣西是大陸農業大省（區），農產品種類多、產量大，秋冬菜、名特優水果、桑蠶、糖料蔗等多種農產品產量保持全大陸第一。
此次發布的《條例》，旨在鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接，開啟城鄉融合發展和現代化建設新局面。
根據《條例》，廣西將引導有關農業生產經營主體以東協國家為重點，建設農業合作示範區和優良品種試驗站；培育具有競爭力的外向型農業企業，加大新品種、新技術交流力度；利用中國—東協博覽會、中國—東協商務與投資峰會，以及各種農業開放合作管道和平台，提高農業對外合作水平。
針對廣西沿邊特點，《條例》指出，當地將支持邊境地區邊民、邊民互助組、個體工商戶、企業開展互市貿易，推進互市貿易進口商品落地加工，通過出口特色優勢農產品和高附加值農產品、銷售東協進口特色商品等貿易往來方式，促進邊境地區經濟貿易發展。
廣西還將大力發展智慧農業，推動數位農業工廠、數位農業基地建設，加大傳統基礎設施的數位化改造，加大涉農信息服務提供力度，加強農民數位素養與技能培訓，推進農業生產數位化轉型升級，賦能鄉村振興。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言