西安後備箱集市 年輕人築夢創業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
假期催熱西安集市經濟。圖為花卉市場商家整理花卉。（中新社）
假期催熱西安集市經濟。圖為花卉市場商家整理花卉。（中新社）

五一假期，西安90後（1990年後出生者）李曉把鮮花放入後備箱，駕車來到了位於西安建國門老菜場的黑鳳梨集市，開啟假期裡的「練攤」生活。

中新社報導，在城市夜色中，以汽車「後備箱」為店面的「練攤」方式，吸引著大眾的目光。他們「居無定所」，穿梭於西安的大街小巷，每一輛車的後備箱打開後都是驚喜，蛋糕、咖啡、雞尾酒、花束、手作......在後備箱裡，藏著不期而遇的美好。

從事平面設計行業的李曉，工作之餘熱愛花藝創作，甚至專門參加花藝培訓班，來提升自己的技能。「平面設計與花藝創作有共通之處，我的花束是經過對鮮花的理解而製作，取悅自己的同時也希望得到他人的欣賞。」李曉說。

夜間經濟作為城市經濟的重要組成，既是一座城市活力、風貌的展現，也是激發城市消費升級的途徑之一。近年，大陸多省市陸續發布各類支持夜間經濟發展之策，使其在擴大內需、促進消費、增加就業的同時，也迎來更加廣闊的發展空間。

明月升起，華燈初上，在西安的體育館東路，一輛輛自駕車停放於路邊，敞開的後備箱裡滿載年輕人夢想。

「在這條充滿年輕氣息的街道，兼具潮流與煙火氣的後備箱，也是一種分享生活的獨特體驗。」集市上「紅酒攤」經營者于心的另一個身分是攝影師，她笑稱，煮著紅酒，吃著甜點，並用相機記錄著生活中美好瞬間，這一切和諧又統一。

在「紅酒攤」的隔壁，來後備箱集市買甜品的大學生張子媛表示，假期裡通過逛集市來感受生活裡的煙火氣，每個後備箱都像盲盒一樣，打開前永遠無法猜到會有什麼驚喜。後備箱集市所售賣的不僅是美食，更多是最撫凡人心的小確幸。

陝西省社科院專家王曉勇表示，隨著時代的發展，越來越多的年輕人有別於傳統職場人循規蹈矩，開始擁有多重職業和身分，此舉使其既拓寬了就業版圖，也折射出年輕人接觸新鮮事物的渠道更為多元化，也更樂意為投己所好而付出。

紅酒

延伸閱讀

南二監辦母親節電話懇親 收容人康乃馨花束謝母愛

五一出遊人潮大減 故宮遊客稀少 西安「俑比人多」

廟會凌晨煙火吵醒人 南警：勸導並請聯合稽查小組稽查

處理傷害案脫口：年輕人不耐操！ 派出所警員將被懲處

相關新聞

官媒示警 陸經濟下滑壓力大

大陸各省市區今年首季經濟表現全出爐。其中有23省GDP成長率高於全大陸平均（4.8%），受疫情衝擊的吉林年減7.9%，排...

陸造車新勢力 榜單大洗牌

受到本土疫情影響，4月大陸小鵬、哪吒、蔚來、理想、零跑、極氪等「造車新勢力」銷售表現出現大洗牌，其中，因長三角疫情受創最...

新聞眼／經濟灰犀牛叫 陸政治局急掉船頭

獵豹叫得如小鳥，犀牛叫聲很溫柔。經濟層面的灰犀牛也會出聲，叫起來也很溫柔。大陸經濟的灰犀牛已開始嗷嗷而叫，這才是中共中央...

西安後備箱集市 年輕人築夢創業

五一假期，西安90後（1990年後出生者）李曉把鮮花放入後備箱，駕車來到了位於西安建國門老菜場的黑鳳梨集市，開啟假期裡的...

廣西鄉村振興 推廣一帶一路農業合作

《廣西壯族自治區鄉村振興促進條例》（簡稱條例）5月1日起施行，當地將引導有關農業生產經營主體參與和擴大與一帶一路沿線國家...

外貿強省福建 中歐班列多地開運

滿載服裝、鞋帽、紙尿布等日用品的中歐班列，4月30日從福建泉州東站鳴笛啟程，經滿洲里鐵路口岸通關出境，預計15天後到達莫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。