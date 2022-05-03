西安後備箱集市 年輕人築夢創業

五一假期，西安90後（1990年後出生者）李曉把鮮花放入後備箱，駕車來到了位於西安建國門老菜場的黑鳳梨集市，開啟假期裡的「練攤」生活。

中新社報導，在城市夜色中，以汽車「後備箱」為店面的「練攤」方式，吸引著大眾的目光。他們「居無定所」，穿梭於西安的大街小巷，每一輛車的後備箱打開後都是驚喜，蛋糕、咖啡、雞尾酒、花束、手作......在後備箱裡，藏著不期而遇的美好。

從事平面設計行業的李曉，工作之餘熱愛花藝創作，甚至專門參加花藝培訓班，來提升自己的技能。「平面設計與花藝創作有共通之處，我的花束是經過對鮮花的理解而製作，取悅自己的同時也希望得到他人的欣賞。」李曉說。

夜間經濟作為城市經濟的重要組成，既是一座城市活力、風貌的展現，也是激發城市消費升級的途徑之一。近年，大陸多省市陸續發布各類支持夜間經濟發展之策，使其在擴大內需、促進消費、增加就業的同時，也迎來更加廣闊的發展空間。

明月升起，華燈初上，在西安的體育館東路，一輛輛自駕車停放於路邊，敞開的後備箱裡滿載年輕人夢想。

「在這條充滿年輕氣息的街道，兼具潮流與煙火氣的後備箱，也是一種分享生活的獨特體驗。」集市上「紅酒攤」經營者于心的另一個身分是攝影師，她笑稱，煮著紅酒，吃著甜點，並用相機記錄著生活中美好瞬間，這一切和諧又統一。

在「紅酒攤」的隔壁，來後備箱集市買甜品的大學生張子媛表示，假期裡通過逛集市來感受生活裡的煙火氣，每個後備箱都像盲盒一樣，打開前永遠無法猜到會有什麼驚喜。後備箱集市所售賣的不僅是美食，更多是最撫凡人心的小確幸。

陝西省社科院專家王曉勇表示，隨著時代的發展，越來越多的年輕人有別於傳統職場人循規蹈矩，開始擁有多重職業和身分，此舉使其既拓寬了就業版圖，也折射出年輕人接觸新鮮事物的渠道更為多元化，也更樂意為投己所好而付出。