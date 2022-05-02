「中國移動」河北將關閉接收台港澳簡訊服務功能

據大陸《IT之家》報導，大陸電訊營業商中國移動河北今日（2日）發布短訊通知用戶稱，根據該省打擊治理電訊網路新型違法犯罪工作要求，從5月5日起，將統一關閉國際及台港澳簡訊接收業務功能。大陸網友氣憤地表示：「應該默認關閉，甚至電話也應該攔截了！」

而中國移動河南、中國聯通河南4月30日已先行宣布，從5月7日起，將統一關閉國際及港澳台簡訊接收業務功能。

報導稱，中國移動河北稱，如民眾有接收國際及港澳台簡訊的業務需求，屆時可通過河北移動營業廳、「10086」服務熱線電話或簡訊方式辦理，開通此業務無需任何費用。

另外，IT之家此前報導，中國移動河南、中國聯通河南已宣布統一關閉國際及港澳台簡訊接收業務功能。有網民們表示希望各地區跟進，也有網民擔心影響收到外地企業，如銀行、Google、Steam等帳戶的簡訊驗證。

大陸網友在微博熱議：「應該默認關閉，甚至電話也應該攔截了」、「一般人很少有國際交流需求，就是有需求的也是網上交流，電話幾乎很少。全國應當一刀切」、「境外來電最好也默認關閉，建議以後只能本省聯繫。」、「是不是影響外地銀行、谷歌、Steam、EpicGames帳戶收短信驗證？那麼如何登錄驗證碼？」

還有網友稱：「把電話也關閉了不是更簡單？」、「今天你接受了默認關閉短信開通，明天可能就是人臉識別開通，後天可能就是本人到歸屬地營業廳辦理開通，再之後就會是手寫承諾書開通。」、「應該默認開通，讓用戶自己申請關閉…不能改變這個邏輯」。