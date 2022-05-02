大陸財政部副部長：預計全年退稅減稅11.16兆元

面對今年度經濟發展受到嚴峻考驗，大陸財政部副部長許宏才2日在官媒新華社刊文稱，退稅減稅是穩定宏觀經濟大盤的關鍵性措施，預計全年退稅減稅規模約人民幣2.5兆元（約合新台幣11.16兆元）。同時，在加快中小型企業留抵退稅進度的基礎上，接下來還將加快對大型企業的退稅進度。

據新華社報導，許宏才以「力紓困解難，著力穩住經濟」為題，詳解當前大陸施行的積極的財政政策。他表示，今年以來，財政部推出20多項稅費支持政策，主要包括實施大規模留抵退稅，以及延續實施扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策，提高減免幅度、擴大適用範圍，和推出支持特殊困難行業紓困發展的稅收政策等。

許宏才說，4月1日以來，截至4月28日，全中國大陸已辦理退稅人民幣6,256億元。他表示，5月會提前退還小型和中型企業存量留抵稅額，此後還將加快大型企業退稅進度。

許宏才指出，其他稅費支持政策還將有序實施，包括加大製造業、小微企業優惠，和暫停航空和鐵路運輸企業預繳增值稅等都在加緊實施。此外，中央財政專門安排，支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付人民幣1.2兆元，其中列入2022年預算的人民幣8,000億元已全部下達地方，並同步加大庫款調撥力度。

在今年本土疫情多點散發的背景下，財政支出如何運用。許宏才說，今年以來，各級財政部門保持適當支出強度，加快支出進度，優化財政支出結構，加大對重點領域支出保障力度，體現了政策發力適當靠前的要求。

他也提到，為了確保政策落實和基層「三保（保基本民生、保工資、保運轉）」，中央進行了多項工作。下一步，還將更好發揮專項債功能，做好政府拉動投資、推動構建現代化基礎設施體系的重要工具。

許宏才說，今年大陸新增地方政府專項債規模人民幣3.65兆元，各地行動迅速，充分發揮專項債擴大投資、穩定增長的積極作用。截至4月25日，各省累計發行專項債券約人民幣1.3兆元，佔提前下達額度的89%，較去年同期增加了約人民幣1.17兆元。

他還說，當前大陸國債市場平穩運行，國債收益率保持穩定，體現了投資者對中國大陸經濟健康發展的信心。許宏才最後強調，我國（中國大陸）經濟具有強大的韌性和活力，長期好轉的基本面不會改變。