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恒大造車新進展 在18個城市招募代理商

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
恒大集團1月12日宣布，恒大汽車恒馳5首車已正式下線，比原定時間提前12天。圖／恒馳官方影片截圖
恒大集團1月12日宣布，恒大汽車恒馳5首車已正式下線，比原定時間提前12天。圖／恒馳官方影片截圖

正積極推進集團朝新能源車企業轉型的恒大，傳出造車新進展。據TechWeb報導，恒馳將在大陸18個城市招募代理商，並提出訂單式銷售、統一定價、將展廳設於當地汽車商圈等銷售模式。

在此之前，恒馳汽車總裁劉永灼曾宣布，恒馳5的預售即將全面啟動。他還說，目前各項工作進展順利，已進入大陸工信部新車公告。

據陸媒報導，恒馳正計畫在北京上海、廣州、深圳等等18個城市招募代理商，有以下招募模式：實行訂單式銷售、輕資產運作；展廳小而精、位於汽車商圈；統一定價、確保利潤。設定銷售中心展廳面積在200到300平方公尺之間。

恒大創辦人許家印曾表示，要在6月22日之前，實現恒馳5量產。

今年初，恒馳汽車宣布，恒馳5首車於天津工廠下線，接著3月，該車款進入大陸工信部的新車預告。

恒大 北京 上海

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