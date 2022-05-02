上海將發布商貿復工白名單 城市運行保障等5類可申請

上海市發展改革委等部門，2日發布「上海復工復產52問」，表示下一步還將公布商貿企業復工復市工作通知和疫情防控指南，建立商貿企業復工復市「白名單」，包括運行保障、防疫物資保障、重要功能保障、連續生產作業、配套基礎支撐5類企業可以提出申請。上海也全力支持對長三角、全大陸產業鏈供應鏈影響大的大型產業鏈企業群率先復工復產。

「上海復工復產52問」指出，整個企業復工復產的申請流程大致分為5步：準備、申請、查驗、復工通知、復工復產。

企業根據「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」，對生產經營涉及的生活、人員做充分的準備，編制本企業防控方案，填寫復工復產申請表，向所在的園區提交申請。

各園區在接收到企業的申請後，對企業主體責任落實、場所分區分類管理、企業員工管理、物流管理和防疫物資儲備、應急處置預案等進行評估，直接審批。

已通過審核的企業，納入復工復產企業名錄。

而申請復工復產的企業必須嚴格落實疫情防控「一企一方案」，疫情防控方案報所在地的區審核，解封時間視具體審核情況。

至於如何落實疫情防控主體責任，「上海復工復產52問」提到，例如食品生產企業需建立健全企業人員健康監測和防護工作體系，切實做好員工健康檢查、生產場所消毒、原料進貨查驗、索證索票和產品出廠檢驗等各項工作，做好疫情防護工作全員覆蓋。

涉進口冷鏈食品生產企業需在「滬冷鏈」小程序上做好每周自查，嚴格落實「五關」要求，做好進口冷鏈食品原料、場所和設施設備消毒等物防措施。

「上海復工復產52問」提到，日前上海印發實施「關於開展重點企業保運轉的工作方案（試行）」，公布「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」，並建立了重點企業「白名單」制度。目前第一批有666家「白名單」企業，第二批1,188家「白名單」企業。

當前，在做好疫情防控的前提下，上海的復工復產工作已取得一定進展。下一步，還將公布商貿企業復工復市工作通知和疫情防控指南，建立商貿企業復工復市「白名單」。