陸4月新造車排位賽：零跑首次問鼎 蔚小理幾近腰斬

受上海、吉林等地疫情對汽車供應鏈和汽車消費造車的影響，大陸造車新勢力4月交付量均出現與上月相比大幅下降，且無一家破萬，其中零跑汽車4月交付量達到9,087輛，首次奪得造車新勢力月交付量第一；小鵬汽車交付量為9,002輛，排名第二；哪吒汽車以8,813輛的交付量排名第三。

21世紀經濟報導，自3月末以來，由於長三角部分地區疫情反彈，全行業的供應鏈、物流和生產出現了被嚴重擾亂的情況。「蔚小理」三家第一梯新勢力車企中，理想汽車4月僅交付4,167輛，從3月破萬輛到4月僅4,000輛，下降62.2%，成為降幅最多的一家，創今年以來交付量新低。

理想汽車總裁沈亞楠表示，理想汽車常州基地和超過80%的供應商位於長三角地區，位於上海和江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，導致現有零部件庫存消化後無法繼續維持生產，這對理想汽車4月的生產造成很大影響，導致部分使用者的新車交付延期。

同樣，3月交付量墊底的蔚來汽車，4月僅交付了5,074輛新車，下降49.2%。蔚來汽車董事長李斌4月9日表示，一輛車差一個零件都沒法生產。受長春和河北疫情影響，3月中旬我們有些零部件就斷供了，靠著一些零部件庫存勉強支撐到上周。最近又碰上上海和江蘇等地爆發疫情，很多合作夥伴供不了貨，只能暫停生產。

相比之下，小鵬汽車表現比較穩定。4月，小鵬汽車交付量達9,002台，年增75%，但與3月相比也出現了41.6%的下降。值得注意的是，小鵬汽車從2021年9月首次實現月交付破萬開始，僅有今年2月和4月交付量無緣破萬。

相比蔚來、理想受供應鏈拖累交付量墊底，原本身處二線陣營中的新造車企業憑藉銷量，逐漸逼近甚至一度超過蔚小理。

繼3月銷量首次實現交付過萬之後，零跑汽車4月交付量達到9,087輛，首次奪得造車新勢力月交付量第一，連續13個月年增逾200%，其中價格在人民幣7到8萬元的A00級純電動車零跑T03成為銷量主力。今年前4月，零跑汽車累計交付突破3萬輛。

零跑於4月25日發布首款可量產CTC電池底盤一體化技術，並率先搭載於中大型純電動轎車C01，將於今年第2季上市。此外今年3月零跑汽車遞交港股招股書，將成為第四家實現上市的造車新勢力車企。

從去年下半年開始，哪吒汽車月交付量多次穩定在造車新勢力交付榜前三，曾在2021年9月、10月以及今年3月和4月超過理想汽車，今年2月和3月交付量均排名第二，4月交付量為8,813輛，同比增長120%。今年前4月，累計交付量為3萬8,965輛，年增240%。