中共的後備軍 成立百年的共青團成員7300萬人

中國共產主義青年團（共青團）中央2日發布統計公報顯示，截至2021年12月31日，大陸全國共有共青團員7371.5萬名。

共青團今年成立一百周年，它被定義是中國共產黨領導的先進青年的群團組織，是中國共產黨的助手和後備軍。組成的團員是14周歲以上，28周歲以下的中國青年，一般以中學生和大學生為主要群體。

近年來，有人認為許多「小粉紅」（網路愛國青年）是共青團成員的化身，他們或者是圍繞在共青團周遭或經共青團指揮、負責網路評論（帶風向）的人。

共青團統計，其中，學生團員4381.0萬名，企業團員565.1萬名，鄉鎮（村）團員1327.4萬名，機關事業單位團員460.2萬名，城市街道（社區）團員456.8萬名，社會組織和其他領域團員181.0萬名。

大陸全國共有共青團組織367.7萬個。團的地方委員會3千個，基層團（工）委18.4萬個，團（總）支部349.0萬個。

另，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，比2019年底淨增323.4萬名。