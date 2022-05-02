RCEP加CCFTA 中柬追求互利最大化

柬埔寨國家外交與國際關係學院院長狄松南4月29日在「RCEP生效後中柬經濟合作的新機遇和新特點」雲端學術研討會上說，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將為柬埔寨在未來的投資和發展創造有利環境，其生效將為後疫情時代經濟恢復注入動力。

中新社報導，中國大陸和柬埔寨是友好近鄰和鐵桿朋友，傳統友誼深厚。2022年，RCEP和《中柬自由貿易協定》（CCFTA）正式生效實施。

柬埔寨商務部國務秘書辛素恒表示，RCEP協定的生效在新冠肺炎疫情影響下提振了地區貿易投資信心，緩解了疫情對地區經濟的衝擊。他希望，未來中國大陸的投資者繼續到柬投資，帶動柬埔寨經濟增長，創造更多就業機會。同時，雙方能探討開展RCEP提供的能力建設和技術援助等經濟技術合作活動，實現互利最大化。

中聯部一帶一路智庫合作聯盟秘書處、當代世界研究中心副主任齊煒認為，中柬可抓住RCEP和CCFTA生效有利條件，推動中柬發展戰略對接，加快推進高速公路、機場、經濟特區等大項目建設，拓展金融、數位經濟等新興領域合作。

雲南是中國大陸西南對外開放前沿省分，柬埔寨是中南半島通江達海國家。雲南人民政府外事辦公室政策法規處處長朱文忠說，RCEP實施，將大幅度降低各成員關稅、加快貨物跨境運輸速度，建議加速中柬陸海新通道建設，為雙方貨物運輸搭建順暢、高效運輸渠道。