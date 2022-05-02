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德陽獲評「四川省開放發展示範市」

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽在大陸75個開行國際班列城市中，排名36位。圖為今年1月，德陽始發的第100列中歐班列順利開行。圖／本報四川德陽傳真
德陽在大陸75個開行國際班列城市中，排名36位。圖為今年1月，德陽始發的第100列中歐班列順利開行。圖／本報四川德陽傳真

四川省開放發展示範市（州）、示範平台、領軍企業及先進個人名單近日出爐，德陽獲評「四川省開放發展示範市」。

據介紹，開放發展示範市評選，以近兩年貨物進出口規模和增速、外商直接投資（FDI）規模和增速、本地服務貿易額占全省比重、開放環境評價、引進重大項目情況等為考評指標，進行綜合評分。

近年來，德陽先後獲批四川自由貿易試驗區協同改革先行區、大陸國家級跨境電子商務綜合試驗區和進口零售試點城市，努力打造西部內陸城市高水準開放發展的典範。全市現有對外貿易經營者備案企業1500餘家，外商投資企業和境外世界500強企業落戶數量，居全省第二。

截至去年，德陽累計培育外貿實績企業272家，居全省第二，與166個國家和地區建立貿易往來，對「一帶一路」沿線國家和地區進出口55.1億元人民幣、增長29.6%，加快成為「一帶一路」沿線國家和地區裝備製造供應基地，在大陸75個開行國際班列城市中，排名36位。

據悉，德陽下一步將扎實推進跨境電子商務綜合試驗區建設，充分發揮工業重鎮、外貿強市優勢，加快對外貿易轉型升級，助推世界級重大裝備製造基地建設，深化與京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點區域的合作，爭取更多外商投資企業和境外世界500強企業落戶。

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