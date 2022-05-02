海內外39企業 進駐三亞遊艇中心
根據三亞中央商務區管理局消息，在4月28日舉行的海南遊艇產業政策解讀會暨三亞國際遊艇中心雲推介會上，中國船級社遊艇創新服務中心、義大利法拉帝集團亞太中心等39家海內外遊艇企業簽約進駐三亞國際遊艇中心。
新華社報導，三亞中央商務區管理局有關負責人表示，三亞國際遊艇中心是對標世界遊艇產業最高水平開放形態打造的遊艇產業改革發展創新試驗區，具備遊艇及周邊產品業態的旅遊消費、展示交易、設計研發、辦公服務及文化藝術交流等功能。項目預計今年7月底投入使用。
據介紹，為推動遊艇集中停泊規範管理，三亞海事部門將針對租賃遊艇非法經營開展專項整治活動，強化遊艇進出港報告核查、加強俱樂部安全監管，今年年內公布第一批遊艇專用停泊點。
隨著海南自貿港建設推進，海南遊艇產業正加快發展。截至今年2月底，全省有建成運營的遊艇碼頭13個，遊艇俱樂部及相關企業約800家，登記遊艇保有量1200艘。此外，《海南自由貿易港遊艇產業促進條例》將於今年7月1日起施行，這是大陸第一部針對遊艇產業的地方性立法，將更好促進海南遊艇產業發展。
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