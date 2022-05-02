福建全域低風險 五一促消費逾300場

隨著福建省寧德市24個封控區和3個管控區全部解封，福建全域均成為新冠肺炎疫情低風險區。

中新社報導，4月30日，據寧德市舉行的新冠肺炎疫情防控記者會消息，截至當日0時，已連續7天未發現關聯陽性病例，46例確診病例已出院21人，154例無症狀感染者已解除集中隔離醫學觀察53人。

據福建省衛生健康委員會4月30日披露，4月29日無新增本土新冠肺炎確診病例。目前，福建省疫情防控形勢穩中向好，自4月17日首次實現本土確診病例零新增以來，多日確診病例數為0，偶有零星病例出現。

進入五一假期，福建各地文旅市場加速疫後重振，促消費舉措頻出，復商復市按下快進鍵。4月29日，福建拉開「全閩樂購·福見商旅」促消費活動序幕。五一期間，各地市將同步啟動超300場促消費活動；省市發放4億元（人民幣，下同）商旅消費券，推動生產企業、商家、平台、銀行等聚資惠民、減費讓利30億元，力爭撬動全省消費300億元以上。

與此同時，五一期間，福建南平、龍岩等地推出旅遊景區門票減免等優惠活動。在出行方面，福建省內高速公路續對7座以下載客車輛實施免費通行政策。多地開展文旅活動拉動經濟發展，福州市開啟福州鄉村旅遊季活動、上線五一福州文旅產品消費季；泉州市舉辦「重返刺桐城」世遺泉州文旅消費季系列活動；平潭綜合實驗區舉辦藍眼淚音樂節等。