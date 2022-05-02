大陸防經濟事故 資本設紅綠燈

資本這一重要的生產要素，走進了中國大陸高層的「課堂」。中共中央政治局4月29日下午就依法規範和引導中國大陸資本健康發展，進行第三十八次集體學習，其中也再次提及為資本設置「紅綠燈」。

中新社報導。從2021年中共中央經濟工作會議首提為資本設置「紅綠燈」至今，觀察官方與之相關政策文件和落地實踐，可知此舉是為了讓資本「正確駕駛」，避免駛入誤區，能降低發生事故的風險，也能創造出更加有序健康的資本發展生態。

資本無序擴張危害為何？據報導，大陸改革開放40多年所取得的成就離不開資本的貢獻，其在大陸經濟發展過程中扮演了不可替代的角色，為各類市場主體發展提供了動能，也為宏觀經濟增長和全面建成小康社會貢獻力量，未來也會成為建設現代化經濟體系的鮮活血液。

此次集體學習提到，在社會主義市場經濟體制下，資本是帶動各類生產要素集聚配置的重要紐帶，是促進社會生產力發展的重要力量，要發揮資本促進社會生產力發展的積極作用。

但資本好比一把「雙刃劍」，在為經濟社會發展的貢獻上有著創造力，同時也要警惕其為了追求更高利潤而帶來殺傷力。

對於市場生態環境而言，資本不當積累和集中會造成壟斷和不公平競爭，給市場競爭活力和創新動力產生負面效應。秉承著「叢林法則」的企業或傾向於藉助資本優勢，通過野蠻收購、「燒錢」等不正當競爭手段迅速擴張，破壞公平競爭，容易造成一家獨大的局面。

對普通消費者而言，資本若不受限制地肆意擴張，可能凌鎮淩駕於市場之上，大行贏者通吃伎倆，一旦成功構建起一個於己有利的生態後，歧視性定價、選擇限制等就已具備操作條件，不排除資本所有者為了自身利益而侵害消費者權益。

對於經濟發展質量而言，一些更熱中於高利潤、掙快錢的資本往往會避開需要耐心和長線思維的製造業，而湧入容易實現某種形式的政策套利和投機的領域，這容易加速經濟脫實向虛，侵蝕實體經濟，增加經濟運行的系統性風險。

「紅綠燈」能帶來什麼改變？治水之道，宜疏不宜堵。怎麼疏？應是在修堤築壩的過程中，合理引導，變水害為水利。

社會主義市場經濟本質上是法治經濟，必須以保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管為導向，資本活動也同樣要依法進行。為資本設置紅綠燈，就是要引導資本在法律法規的制度框架下積極有為，讓資本認清邊界，選擇正確賽道出發。

亮紅燈，是要以負面清單形式分類別設置禁區和限制區，嚴防資本衝擊政治和社會秩序。開綠燈，則是在服務官方發展戰略和市場充分競爭領域，鼓勵資本進入與發展，以公平競爭提高發展質量，營造好市場環境，激發各類市場主體活力，支持和引導資本助力經濟平穩、健康、可持續發展。