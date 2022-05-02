在雄安創業 歷史機遇看見未來

常永山第一次來到雄安新區是2017年，那時剛剛過完五一假期。如今，他已在雄安工作近5年。

「當時我和同事在雄安參與智能城市的一些頂層設計工作。」中國電子科技集團太極計算機股份有限公司雄安分公司總經理常永山說，作為首批從北京來雄安設立公司的大陸央企，在別人眼中，他們是創業者、弄潮兒。

中新社報導，常永山表示，他所在的太極計算機股份有限公司是中國電子科技集團旗下央企上市公司，是中國大陸電子信息化行業龍頭企業，「可以說是IT服務體系的國家隊」。

憶及初來雄安，「那時還看不到這麼多建築，很荒涼」。常永山和4名同事擠在一個三居室裡，周邊沒什麼餐館，為了生活，每個人都會幾手厨藝。

「參與雄安智能城市的頂層規劃後，我看到了雄安的未來。」常永山笑說，他們把能想到的最先進的理念都放到雄安的智能城市建設裡，這堅定了他留在雄安的決心。

自2019年起，來自五湖四海的建設者湧入雄安，一個個建築工地上，入眼皆是塔吊林立。

讓常永山最激動的是2020年12月京雄城際鐵路全線開通運營。在他眼裡，雄安的變化是持續的。除了交通路網的貫通，2021年底，雄安首個集中建成區容東片區安置房項目相繼交付使用，1000多棟建築將容納17萬人。居住條件的逐漸完善，吸引了更多人選擇來到雄安。

目前，中國星網、中國中化等部分大陸央企相繼落戶並開工建設；中科院雄安創新研究院、中國電信雄安互聯網產業園等一批市場化疏解項目開工建設；北海幼兒園雄安園區正式建成移交，史家胡同小學雄安校區和北京四中雄安校區基本完工，雄安宣武醫院一期主體結構封頂…

「我們從最初的辦事處發展到今天常駐130多名員工，已經成為擁有完善的創新技術研發、項目交付、市場拓展能力的明星團隊。」常永山頗為自豪地稱，近年他們逐漸參與或承擔了雄安新區一網通辦、雄安集團辦公信息化系統、雄安新區智能城市建設指揮平台、雄安商務服務中心智慧園區平台、雄安宣武醫院信息化系統等項目建設。