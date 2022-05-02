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做大做優 西藏青稞打響品牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

到2021年底，西藏自治區青稞播種面積約211萬畝，產量達到80.12萬噸，產值突破32億元（人民幣，下同），分別占全大陸青稞種植面積、產量、產值的47.91%、61.54%、61.42%。

新華社報導，根據西藏自治區農業農村廳消息，近年來，西藏高度重視青稞產業發展，把青稞產業作為高原特色優勢產業和推動產業振興的重要標的之一，不斷加強政策引導和項目支持。目前西藏共有青稞加工企業53家，年加工量為15.9萬噸，實現年加工產值11.57億元，已打造「藏家金谷」「聖禾」「吉祥糧」「雪域聖谷」等60多個品牌

2019年，西藏自治區農業農村廳啟動「西藏青稞」區域公用品牌創建工作。通過3年努力，經大陸國家市場監督管理總局等部門的審批核准，創建第一個農牧業區域公用品牌「西藏青稞」。

青稞在西藏有3500多年的種植歷史，是最適宜西藏種植的特色農作物。「青稞產業要做大做強做優，就必須實施品牌戰略，創建高原特色農牧業區域公用品牌，以品牌帶動全產業鏈的發展，進而實現農牧業增效和農牧民增收。」西藏自治區農業農村廳副廳長張海波說。

西藏 品牌 自治區

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