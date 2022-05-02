上市公司 營收、獲利成長約2成
中國上市公司協會4月30日發布的報告顯示，2021年上市公司營業總收入和淨利潤分別同比增長19.81%和19.56%。
新華社報導，根據協會發布的《中國上市公司2021年年報經營業績快報》，2021年，全市場新增上市公司524家，年末公司數量增長至4682家，總市值96.53兆元（人民幣，下同），規模穩居全球第二。其中，上海、深圳、北京證券交易所上市公司數量分別為2031家、2569家和82家。截至2022年4月30日，全市場共有4669家上市公司披露了2021年年度報告。
統計顯示，2021年，上市公司共實現營業總收入64.97兆元，同比增長19.81%；非金融類公司實現營業總收入54.90兆元，同比增長22.63%。約八成公司實現收入增長，四成公司收入連續三年持續增長。此外，上市公司海外收入同比提高18.03%。
數據顯示，上市公司2021年共實現淨利潤5.30兆元，同比增長19.56%；扣非後淨利潤4.43兆元，同比增長24.39%，上市公司盈利能力進一步提升。同時，非金融類上市公司經營性現金流淨額約為5.03兆元，同比增長9.82%；近八成公司實現經營活動現金淨流入，顯示出較高的盈利質量。
中國上市公司協會有關負責人表示，從數據上看，上市公司經濟增長「動力源」的作用持續強化，作為實體經濟「基本盤」地位更加鞏固。
分行業看，按照證監會公布的行業劃分標準，19個行業大類中，約九成行業收入、七成行業淨利潤保持增長，約九成行業實現盈利，行業差異化特徵顯著。利潤排在前三的行業分別是金融業、製造業和採礦業，上述三行業合計貢獻上市公司整體淨利潤的接近88%；交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，住宿和餐飲業等行業扭虧為盈；同時，房地產業，租賃和商務服務業等行業受疫情等因素影響，公司盈利修復基礎尚不牢固，導致淨利潤持續下滑。
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